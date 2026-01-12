El titular de la Secretaría de Transporte (Setran), Diego Monraz, reconoció que aún tienen problemas por el déficit de conductores del transporte público en el estado. En total, son alrededor de 550 operadores los que hacen falta.

Esta situación provoca que haya un mismo número de unidades que, aunque estén nuevos, los tengan estacionados y si que estén en funciones en vez de estar en la prestación del servicio.

"Estamos hablando de un 10 por ciento de las unidades que hoy no tienen un conductor y se quedan en los patios, esto comienza a abrir frecuencias y es una de las quejas que nosotros más hemos registrado y que estamos sensibles a ellas, usuarios que tienen que esperar más de lo previsto debido a que el operador no llegó a trabajar y la unidad se quedó parada, ese es el gran reto".

El funcionario señaló que la situación no es nueva ya que comenzó a darse y a crecer a partir de la pandemia de COVID-19, dado que hubo espacios en los que se les dieron mejores condiciones laborales a las personas operadoras y optaron por dejar el transporte público. Es decir, a seis años con este problema, no se ha podido resolver.

Por lo tanto, explicó que, con el aumento a la tarifa del transporte público a $14 pesos, el reto para este año será mejorar las condiciones laborales de los operadores del transporte público con el fin de que la actividad vuelva a ser atractiva y se puedan cubrir las plazas faltantes y aumentar la frecuencia de paso.

"Ese es el reto, que todas las unidades del transporte público tengan un buen conductor, bien pagado, bien calificado, bien motivado para que de mejor servicio".

La falta de unidades que no circulan provoca largos tiempos de espera, una de las principales quejas entre las personas usuarias.

MF