Tlajomulco anuncia inversión de mil 600 mdp en obra pública este año

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Jalisco, el Programa Anual de Obra Pública 2026 , convirtiéndose en el primer municipio del Estado en dar a conocer su planeación anual en esta materia.

El programa contempla una inversión histórica superior a los mil 600 millones de pesos, resultado de un presupuesto aprobado por unanimidad, finanzas sanas, recursos propios y del compromiso ciudadano con el pago de sus contribuciones.

Te recomendamos: Faltan 550 conductores del transporte público en Jalisco

De esta manera se busca consolidar a Tlajomulco como el municipio que más obra pública impulsa en la zona metropolitana, resultado de una planeación responsable, finanzas sanas y una gestión que prioriza la atención a la ciudadanía, la seguridad, la movilidad y la cercanía con la gente. Gerardo Quirino señaló que el 2026 será el año de afianzamiento de proyectos estratégicos, con una inversión sostenida que permitirá fortalecer servicios, infraestructura y calidad de vida en todas las regiones del municipio.

Tan solo en 2025 se invirtieron alrededor de 2 mil 200 millones de pesos, mientras que para 2026 se ejecutará un monto superior a los mil 600 millones, con un enfoque prioritario en la atención a la ciudadanía, la seguridad, la movilidad y la cercanía con la gente.

El presidente municipal destacó que este programa consolida proyectos ya en marcha y abre la puerta a nuevas obras que fortalecerán la infraestructura administrativa, de seguridad, salud y servicios públicos, además de detonar el desarrollo social y económico del municipio de manera equitativa.

Lee también: Exdirector de Laboratorios Collins es declarado prófugo de la justicia

Entre las obras prioritarias destacan la consolidación de dos nuevos Centros Administrativos, la Comisaría de Seguridad y la Academia de Policía, una nueva Cruz Verde, así como una fuerte inversión en infraestructura vial en distintas zonas del municipio. A ello se suma el impulso a los pueblos y zonas tradicionales, con proyectos como el nuevo Mercado Artesanal, que busca promover la riqueza cultural y productiva de Tlajomulco.

El programa también contempla obras de infraestructura educativa, el fortalecimiento de proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado, como la posible llegada de una sede del CODE y una nueva Colmena, además de una política firme de licitaciones abiertas, transparentes y con rendición de cuentas, en coordinación con el sector de la construcción.

"Aquí venimos a decirles que queremos seguir trabajando en equipo con todo el sector privado, que hay apertura y transparencia. Somos un municipio que ha optado por abrir sus procesos licitatorios con la máxima transparencia y con la mejor forma de rendición de cuentas, para que todas las personas y empresas que desean participar tengan esta apertura y, al mismo tiempo, nos permitan una planeación exhaustiva que se traduzca en obras bien hechas, con el recurso adecuado y para todas las zonas del municipio", subrayó.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, detalló que en materia de vialidades se mantiene una inversión constante para abatir rezagos, con proyectos estratégicos como Camino a las Moras, la continuación de la calle Morelos, la renovación de pavimentos en Valle Sur, Santa Fe y Chulavista, así como la conectividad hacia el ingreso sur del Aeropuerto.

"Tenemos un programa muy fuerte de renovación de pavimentos en Valle Sur. Ya iniciamos una primera etapa en Santa Fe y ahora vamos a Chulavista y a otras zonas con rezago. Vamos a invertir de manera inmediata 200 millones de pesos en la renovación de vialidades locales. Ya consolidamos las principales y ahora vamos a las que conectan directamente a las viviendas y fraccionamientos. También continuaremos con Adolfo B. Horn y con la conectividad hacia el ingreso sur del aeropuerto, que es una prioridad estratégica" , explicó.

En materia de obra hidráulica, se impulsarán soluciones de fondo en zonas con alta demanda ciudadana, como Villas de la Hacienda, mediante la construcción de un vaso regulador, obras de contención de escurrimientos y nuevos circuitos de agua potable desde plantas como El Zapote y la PP-5, reduciendo la dependencia de pozos.

Asimismo, se anunció inversión en infraestructura social y deportiva, con la rehabilitación de unidades existentes, nuevos espacios deportivos en la zona Ribera, proyectos culturales como el Centro Cultural de Artesanías en San Miguel Cuyutlán, la ampliación del Parque Metropolitano y el desarrollo de un gran pulmón urbano en el Cerro del Gato, en beneficio de Valle Sur.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, explicó que una parte sustantiva de la inversión está alineada con el Plan de Recuperación de Vivienda Abandonada, una problemática histórica del municipio.

Actualmente, se trabaja sobre un universo de 8 mil 500 viviendas recuperadas por Infonavit, de las cuales ya se avanza en las primeras mil, principalmente en polígonos como Valle Sur, Santa Fe, Chulavista y Lomas del Sur.

Esta estrategia, dijo, busca no solo rehabilitar viviendas, sino reconstruir la comunidad, acercar servicios, generar infraestructura y detonar oportunidades de empleo, mejorando de manera directa la calidad de vida de las familias.

El dato:

Inversión superior a mil 600 millones de pesos en obra pública para 2026.

Casi 4 mil millones de pesos en obra pública durante la presente administración.

Más de 450 acciones de obra entre 2024, 2025 y 2026.

Cerca de 200 millones de pesos destinados a la renovación de vialidades locales.

8 mil 500 viviendas recuperadas por Infonavit; mil en proceso de rehabilitación inicial.

Procesos de licitación abiertos y transparentes, en coordinación con la CMIC Jalisco.

NA