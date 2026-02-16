Con el objetivo de derribar barreras económicas y acercar a la comunidad estudiantil a circuitos culturales profesionales, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) anunció una estrategia conjunta con la Feria Internacional de la Música, la Coordinación de Música y el Festival PortAmérica Latitudes que permitirá a universitarios acceder a actividades artísticas mediante boletos solidarios, becas culturales y módulos itinerantes en planteles.

Te recomendamos: Lemus aplaude nombramiento de Ricardo Villanueva como delegado de Morena

La iniciativa contempla la creación de los llamados “Boletos Universitarios”, un esquema de precio preferencial de 50 pesos —frente al costo general de 782— dirigido exclusivamente a estudiantes de la Universidad de Guadalajara. La venta se realizará únicamente de forma presencial en puntos de activación y con pago en efectivo. Todo lo recaudado será donado a organizaciones civiles: FM4 Paso Libre, dedicada a la atención integral de personas en movilidad humana, y Buenos Chicos Refugio para perros, santuario que alberga y rehabilita a más de 220 canes rescatados de abandono y maltrato.

Además del acceso a espectáculos, el programa incorpora la Beca de Asistencia a Showcases FIM, dirigida a estudiantes mayores de edad interesados en industria musical, comunicación, artes o gestión cultural. Este apoyo permitirá entrada gratuita a presentaciones, acreditación oficial como asistentes, reconocimiento de nuevas propuestas sonoras y constancias de participación, con la intención de impulsar la profesionalización temprana de jóvenes creativos.

CORTESÍA/ Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara.

Lee también: Sortearán viajes a Nueva York a usuarios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Para descentralizar la oferta cultural, la FEU realizará una gira de módulos informativos y venta de accesos en distintos centros universitarios, entre ellos CUCSH, CUCEA, CUCEI, CUAAD, CUT, CUCBA, CUTLAQUEPAQUE, CUTLAJOMULCO y CUGDL; en el caso de CUCBA, el proceso se efectuará de manera virtual mediante representaciones estudiantiles.

Históricamente, la Universidad de Guadalajara ha sostenido una política de promoción cultural como parte esencial de la formación integral y la construcción de ciudadanía. En ese marco, la FEU se ha consolidado como un actor clave para traducir demandas estudiantiles en acciones concretas que amplíen el acceso a la vida artística.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA