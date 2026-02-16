Volaris invertirá 18 MDD en base de mantenimiento aéreo en Guadalajara

La aerolínea Volaris anunció una inversión de 18 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para construir su base de mantenimiento en esta terminal aérea.

Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director de la aerolínea Volaris, detalló que esta base de mantenimiento generará alrededor de 352 nuevos empleos.

"Son empleos que nosotros denominamos de desarrollo. Es un gran voto de apoyo también al talento local, tenemos que trabajar con las universidades, tenemos que trabajar con las escuelas para que tengamos profesionales altamente capacitados una inversión enorme en innovación y aprovechar la vocación de servicio con la que contamos en el estado", comentó. “La maravilla de las bases de mantenimiento es que le permiten atraer empleos sofisticados, no es simplemente una maquila sencilla es un maquila sofisticada”.

La base se ubicará en un terreno de más de 150 mil metros cuadrados. En una primera etapa se edificarán 40 mil metros cuadrados y plataformas para albergar los aviones en mantenimiento y los que hacen pernocta en el aeropuerto tapatío.

Las obras iniciarán el próximo 1 de marzo y se prevé que las obras concluyan el próximo año. Volaris ya operaba el hangar que perteneció a Mexicana de Aviación y ahora tendrá uno nuevo y mucho más grande.

"Tendremos una plataforma de mantenimiento en línea que es muy importante por la pernocta de los 38 aviones que tenemos", añadió Beltranena.

Adicionalmente el Gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Tlajomulco anunciaron la construcción de la Universidad Aeronáutica que vendrá a dotar de mano de obra calificada a esta y otras aerolíneas.

El directivo de Volaris firmó el convenio de inversión con el director del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Raúl Revuelta y el Gobernador, Pablo Lemus Navarro como testigo.

"Volaris aquí no sólo opera vuelos, aquí estamos para construir capacidades, desarrollar talento y consolidarnos en una visión de largo plazo que es lo que verdaderamente significa hacer aviación en los estados", concluyó el presidente de Volaris.

