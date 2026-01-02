Guadalajara informa sobre falla en sistema electrónico para pago del predial

Este viernes el Gobierno de Guadalajara dio a conocer que se registra una falla en el sistema de las recaudadoras, que incluye, por ejemplo, el pago del Predial.

Sin embargo, afirmó que el equipo de Innovación Gubernamental ya trabaja para reestablecer el sistema lo más pronto posible. "Se pide a la ciudadanía paciencia por el inconveniente", señaló.

Ante ello, dijo la alcaldía, para el pago del impuesto Predial, que inició este 2 de enero, el Gobierno extendió el horario de las recaudadoras, de lunes a viernes, de las 6:00 a las 18:00 horas, mientras que los sábados, es de las 9:00 a las 14:00 horas.

"El pago se puede realizar también en los kioscos y bancos, así como en Oxxos y Farmacias Guadalajara", recordó la alcaldía tapatía.

Por otra parte, dijo, este año 2026, el Gobierno de Guadalajara habilitó el pago del predial vía WhatsApp, a través del GuaZap 333-610-1010. Este es, únicamente, el teléfono oficial mediante el cual puede realizarse el pago.

Además, el pago se puede hacer en la página https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta .

"El Gobierno agradece a las y los ciudadanos que realizan sus pagos a tiempo, pues de esta manera se trabaja en equipo para hacer de Guadalajara, La Ciudad que te Cuida", finalizó la alcaldía tapatía.

MB