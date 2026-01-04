Luego del mega corte en el suministro del agua potable, emprendido por el SIAPA desde las primeras horas del sábado 03 de enero, el organismo dio a conocer esta tarde que el avance en la recuperación del abastecimiento ha alcanzado ya el 40%.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, añadiendo que el restablecimiento del servicio continuará de forma gradual en las próximas horas en las 892 colonias que se vieron involucradas en el corte.

De acuerdo con el SIAPA, el fin de los trabajos, que comenzaron hacia la 01:00 de la madrugada del sábado, concluyeron hacia las 16:00 horas, cumpliendo así el plazo de 13 horas en el cual se comprometió a realizar la intervención en el sistema de suministro y rehabilitación de plantas potabilizadoras.

Las acciones impulsadas, dijo el organismo, forman parte de una intervención preventiva "indispensable para conservar en óptimas condiciones los equipos, prolongar su vida útil y reducir riesgos que podrían comprometer el suministro de agua en el futuro", y los trabajos ya realizados sustituyen los mantenimientos que tradicionalmente se realizan durante la temporada de Semana Santa, por lo que se espera que el corte que tradicionalmente se lleva a cabo en dicha temporada no se efectúe este 2026.

El megacorte involucró a 892 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, de las mil 800 que hay en la ciudad. Tras la conclusión de las labores, insistió el SIAPA, el restablecimiento del servicio será gradual y dependerá de la topografía y condiciones operativas de cada zona.

En algunos puntos el agua comenzó a llegar durante la noche y madrugada, mientras que en otros la recuperación podría extenderse hasta el miércoles 7 de enero. De las colonias afectadas, 375 correspondieron a Tonalá, 247 a San Pedro Tlaquepaque, 205 a Guadalajara y 65 a Zapopan.

MF