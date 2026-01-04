La tarde de este domingo autoridades de Jalisco informaron sobre la liberación de seis personas quienes se encontraban privadas de la libertad desde el 29 de diciembre , siendo localizadas con vida en el fraccionamiento Capital Norte, en Zapopan, tras un operativo coordinado.

"Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas y combatir los delitos de privación ilegal de la libertad, la Fiscalía del Estado, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y la SEDENA, liberó a seis masculinos que se encontraban privados de la libertad desde el 29 de diciembre", afirmó el gobierno de Jalisco mediante un comunicado.

Las víctimas presuntamente habían sido privadas de la libertad en calles de la colonia San Juan de Ocotán, en el mismo municipio, y fue gracias a las acciones de búsqueda e Inteligencia que fueron localizadas el viernes 2 de enero en un domicilio del fraccionamiento ya mencionado.

"Las personas liberadas, masculinos de entre 18 y 26 años de edad, se encontraban en buen estado de salud y fueron resguardadas conforme a los protocolos establecidos, con el acompañamiento correspondiente para garantizar su atención integral", señalaron pas autoridades jaliscienses.

Además, refirieron, como resultado del despliegue operativo, en un primer inmueble ubicado en la zona de El Bajío se logró la detención de Cristian “N” y Érika “N”. En una segunda finca fueron detenidos Bryan “N”, María “N” y Armando “N”, presuntos captores de las víctimas.

Así ocurrieron los hechos

De acuerdo con las indagatorias, las víctimas se encontraban cerca de la medianoche del 29 de diciembre en calles de la colonia San Juan de Ocotán , cuando fueron abordados por sujetos armados que descendieron de varios vehículos.

En la finca donde fueron localizados, también quedó asegurada un arma de fuego, cartuchos útiles, así como distintos aros aprehensores y tablas de madera.

"Tras su liberación y luego de revisar la información de las víctimas, la Fiscalía del Estado confirmó que una de ellas —un masculino de 23 años de edad—, contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, misma que fue cumplimentada", señaló el comunicado.

La Fiscalía del Estado se encargará de continuar con las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos y se puedan deslindar las responsabilidades de cada uno de los partícipes de este hecho, finalizó la autoridad estatal.

EE