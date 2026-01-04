Autoridades piden reforzar vacunación ante posible alza de enfermedades respiratorias

La temporada invernal aun no concluye, y de hecho, de acuerdo con las autoridades y especialistas en salud pública, durante el mes de enero podría registrarse un nuevo repunte en las enfermedades respiratorias, por lo cual, han instado al refuerzo en las medidas de vacunación.

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado (SSJ), recordó que durante la temporada invernal suelen registrarse incrementos de hasta el 20% en este tipo de enfermedades, observando tal incremento entre las últimas semanas de 2025 y las primeras de 2026 , periodo en el que circulan diversos patógenos asociados a la temporada de frío.

Entre los virus y bacterias con mayor presencia, dijo, se encuentran la influenza, el Covid-19, el metaneumovirus, el virus sincitial respiratorio, el neumococo y el Haemophilus influenzae (estos dos últimos no deben confundirse con la influenza), y para los cuales existen vacunas disponibles para instar a su prevención.

"Podría ocurrir un incremento en casos de influenza todavía en las próximas semanas. Recordemos que la temporada de enfermedades respiratorias inicia en la semana número 40, por ejemplo, de 2025 y concluye en la semana epidemiológica número veinte de 2026. Durante todo ese periodo, puede existir incremento, prácticamente, de cualquier enfermedad respiratoria", dijo Pérez Gómez.

"Precisamente, a eso estamos apostando, a que, logrando la meta que Jalisco de vacunar aproximadamente a 2.4 millones de personas, no ocurra ese incremento. Y, sobre todo, que no ocurran fatalidades, porque muchas de las enfermedades prevenibles por vacunación tienen ese como principal propósito.

"Es decir, por supuesto que una persona vacunada, por ejemplo, contra influenza podría tener influenza, sí, pero una influenza leve que no la va llevar al hospital; de igual forma, en el caso de COVID 19.. Es decir, muchas de las vacunas lo que previenen es la forma grave de las enfermedades", añadió el secretario de Salud.

Además, dijo, ante la posibilidad de incremento en casos de influenza H3N2 de tipo J421, la vacuna que se aplica en Jalisco sí brinda la protección ante esta variante.

SSJ llama a reforzar vacunación contra el sarampión ante alerta de la OPS

Por su parte, César Augusto Domínguez, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la SSJ, indicó que en la temporada y con base en la alerta emitida a finales de 2025 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), también debe reforzarse la vacunación contra el sarampión, y la cual tiene una efectividad de protección del 95%. "Recordemos que el sarampión se trata de una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, que es un virus que puede sobrevivir hasta dos horas suspendido en el aire o en las superficies", dijo.

"Las vacunas son la herramienta de prevención más importante que se ha generado a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las vacunas son más importantes que los antibióticos, son más importantes que prácticamente cualquier estrategia de prevención", dijo Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud Jalisco.

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

En la Entidad se mantienen activas, hasta el mes de marzo próximo, las campañas de vacunación en el sector público, tanto en las unidades médicas del Sistema de Salud Jalisco como en la red de IMSS e ISSSTE, y las personas pueden acudir a recibirlas sin costo, incluso si las personas no cuentan con un esquema de Seguridad Social.

Sin embargo, dijo Héctor Raúl Pérez Gómez, también las vacunas que se aplican en el sector privado también pueden proteger a la ciudadanía de tales enfermedades, siempre y cuando cuenten con el registro debido ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y su homóloga en el Estado, Coprisjal, y que lleven a cabo el protocolo de aplicación necesario para dar certidumbre a la ciudadanía.

"Se debe mostrar al paciente que el biológico a aplicar pertenece a tal marca, que tiene tal número de lote y tiene tal fecha de caducidad, y que es un biológico cuyas características son de una sustancia transparente y que acaba de ser extraído de la red fría.

"Todo eso se le tiene que decir al paciente para generarle la tranquilidad de que se está llevando a cabo un protocolo correcto. Si esto no se hace, eso siempre la población debe cuestionarlo", dijo el Secretario de Salud.

