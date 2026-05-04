El Gobierno de Jalisco anunció su política pública de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para Mujeres Jefas de Familia.

El objetivo de las autoridades estatales es que se atienda la falta de certeza jurídica en propiedades y el patrimonio de las mujeres madres de familia.

Noé Saul Ramos García, procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, señaló que se busca priorizar este sector de la población en los municipios para garantizar su patrimonio.

"Atender a este grupo vulnerable de la sociedad: las mujeres jefas de familia, para brindarles una seguridad patrimonial que tengan certeza jurídica en la casa que tienen en posesión, la casa donde viven y que, por alguna razón, la obtuvieron de forma irregular".

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La importancia de la regularización de predios radica en que no solamente tengan los documentos y la certeza jurídica de su patrimonio, sino que puedan concretar sus testamentos y heredar sus propiedades sin mayores conflictos.

"Que ellas puedan heredar y hacer sus testamentos, sin mayor conflicto; se busca que esa casa que tienen en posesión se pueda incrementar la plusvalía de este bien inmueble que tienen", dijo el funcionario estatal.

Otro punto es que se pueda facilitar el acceso a distintos programas y servicios que brinda el gobierno estatal, pero también el gobierno federal.

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José Pablo Mercado Espinoza, director de Regulación y Ordenamiento de los Centros de Población, explicó que se está socializando la estrategia de sensibilización con los municipios, con el fin de que en las solicitudes de regularización, se identifiquen a los solicitantes.

Con la estrategia, se plantea captar dichas solicitudes para darles un trámite más rápido por parte de los ayuntamientos: "Nosotros como Procuraduría nos comprometemos a dar respuesta en 5 días hábiles a más tardar para emitir un dictamen de procedencia para que se apruebe y se lleve a cabo la titulación".

La autoridad estatal aclaró que no hay un número estimado de predios o mujeres beneficiarias que puedan tener su regularización, aunque los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara serán los que más tengan solicitudes.

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MB