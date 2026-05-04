¿Cómo acceder a un tinaco o filtro de agua GRATIS en Guadalajara?

El Ayuntamiento de Guadalajara impulsa el programa "Apoyos para mejorar la calidad y la gestión del agua en los hogares de Guadalajara" para el ejercicio 2026, a través de servicios, bienes o insumos, esto luego de que ciudadanos reportaran las condiciones de agua sucia y turbia que llega a sus casas.

De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Municipal del Gobierno de Guadalajara publicada el pasado 27 de marzo de este 2026, el apoyo consiste otorgar servicios, bienes o insumos con base en las necesidades específicas que se detecten por hogar, pudiendo ser:

Filtros de agua, lavables.

Pastillas de cloro para tinaco y/o aljibe.

Tinacos con capacidad de 450 litros.

Tinacos con capacidad de 800 litros.

Servicios de instalación, entre otros.

¿Quiénes pueden acceder al programa "Apoyos para mejorar la calidad y la gestión del agua en los hogares de Guadalajara"?

Pueden acceder todas las personas de Guadalajara que requieran alguno de los servicios antes mencionados, los criterios de elegibilidad son los siguientes:

Ser persona adulta de 18 años y más.

Ser residente del Municipio de Guadalajara

Tener la necesidad de apoyo para contar con servicios, bienes y/o insumos que permitan mejorar la calidad y gestión del agua en sus hogares.

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Requisitos para acceder a un tinaco o filtro de agua GRATIS en Guadalajara

Quienes estén interesados en el programa “ "Apoyos para mejorar la calidad y la gestión del agua en los hogares de Guadalajara", deberán reunir y presentar para su registro los siguientes documentos:

Copia simple y legible de la Credencial de identificación (INE) vigente, con domicilio en el municipio de Guadalajara.

CURP (Clave Única de Registro de Población) en formato actualizado 2026.

Copia simple del comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono) con una vigencia no mayor a 3 meses al momento de la entrega de la documentación.

Llena el Formato de solicitud de apoyo el cual puedes encontrar al final de la publicación de la Gaceta o puedes dar clic aquí.

¿Cómo registrarse?

El registro para el programa comenzó desde el pasado 27 de marzo y permanecerá abierto hasta el cierre del presente año o hasta agotar el presupuesto disponible.

Las personas interesadas deberán realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Programas Sociales Municipales, ubicadas en la calle 5 de febrero 249, colonia Las Conchas, en Guadalajara, Jalisco, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Para completar el registro, será necesario presentar la documentación requerida en original y copia para su cotejo.

Las autoridades precisaron que únicamente se recibirán solicitudes que cumplan con todos los requisitos y que sean entregadas en tiempo y forma. Posteriormente, la Coordinación General de Combate a la Desigualdad, en conjunto con la Dirección de Programas Sociales Municipales, llevará a cabo una revisión detallada de los expedientes, con la posibilidad de solicitar información adicional en caso de ser necesario.

La Dirección de Programas Sociales Municipales informará a las personas solicitantes, vía telefónica, si fueron seleccionadas para recibir el apoyo social, conforme a los datos proporcionados en su formato de registro.

El programa dispone de un presupuesto autorizado de 20 millones de pesos, con el que se prevé beneficiar, al menos, a mil hogares.

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