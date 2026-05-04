¿Cómo acceder a un tinaco o filtro de agua GRATIS en Guadalajara?

El Ayuntamiento de Guadalajara impulsa el programa "Apoyos para mejorar la calidad y la gestión del agua en los hogares de Guadalajara" para el ejercicio 2026, a través de servicios, bienes o insumos, esto luego de que ciudadanos reportaran las condiciones de agua sucia y turbia que llega a sus casas.De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Municipal del Gobierno de Guadalajara publicada el pasado 27 de marzo de este 2026, el apoyo consiste otorgar servicios, bienes o insumos con base en las necesidades específicas que se detecten por hogar, pudiendo ser:Pueden acceder todas las personas de Guadalajara que requieran alguno de los servicios antes mencionados, los criterios de elegibilidad son los siguientes: Quienes estén interesados en el programa “ "Apoyos para mejorar la calidad y la gestión del agua en los hogares de Guadalajara", deberán reunir y presentar para su registro los siguientes documentos:El registro para el programa comenzó desde el pasado 27 de marzo y permanecerá abierto hasta el cierre del presente año o hasta agotar el presupuesto disponible.Las personas interesadas deberán realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Programas Sociales Municipales, ubicadas en la calle 5 de febrero 249, colonia Las Conchas, en Guadalajara, Jalisco, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Para completar el registro, será necesario presentar la documentación requerida en original y copia para su cotejo.Las autoridades precisaron que únicamente se recibirán solicitudes que cumplan con todos los requisitos y que sean entregadas en tiempo y forma. Posteriormente, la Coordinación General de Combate a la Desigualdad, en conjunto con la Dirección de Programas Sociales Municipales, llevará a cabo una revisión detallada de los expedientes, con la posibilidad de solicitar información adicional en caso de ser necesario.La Dirección de Programas Sociales Municipales informará a las personas solicitantes, vía telefónica, si fueron seleccionadas para recibir el apoyo social, conforme a los datos proporcionados en su formato de registro.El programa dispone de un presupuesto autorizado de 20 millones de pesos, con el que se prevé beneficiar, al menos, a mil hogares.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA