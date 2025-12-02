Otorgan Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino a Renata García

El pasado 30 de noviembre, la poeta jalisciense Renata García Rivera fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2025 por su libro “Un rayo en su reflejo grita furia”, firmado bajo el seudónimo “Tiempera de tres ojos”.

La ceremonia se realizó en la Biblioteca del Edificio Arroniz, donde estuvieron presentes Allen Vladimir Gómez Ruiz, director de Desarrollo Cultural y Artístico, en representación del secretario de Cultura; José Luis Estrada González, secretario general del ayuntamiento de Cocula, en representación del presidente municipal; así como la propia ganadora, Renata García.

Gómez Ruiz celebró que García recibiera el galardón y, afirmó, la poesía continúa siendo un territorio donde el lenguaje abre mundos y las voces jóvenes renuevan aquello que parecía inamovible.

El jurado del certamen, que contó con Silvia Eugenia Castillero, Jesús Ramón Ibarra y Ángel Vargas Castro, elogió el poemario por su estructura sólida, su materia verbal intensa y la manera en que mezcla ramas como la física y la filosofía con reflexiones sobre el deseo, la existencia, la libertad y la violencia.

El Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino otorga 100 mil pesos al acreedor, además de publicar físicamente su obra en la colección Tierra Adentro del Fondo de Cultura Económica (FCE).

García, por su parte, volvió a hablar de su libro como un proceso de búsqueda que inició con el temor a los rayos, metáfora que le permitió indagar la manera en que el amor puede herir con violencia y, al mismo tiempo, alumbrar zonas de fuerza interior. Asimismo, la autora señaló que su poemario nace de un “pulso persistente bajo la piel”, el cual le permitió ahondar en el poder que la poesía tiene para nombrar, sanar y confrontar aquello que habita en la oscuridad.

Al finalizar la ceremonia, se realizó la entrega formal del diploma y se anunció que García ofreció el pasado sábado una lectura pública de su obra en la Biblioteca Central Estatal, donde compartió fragmentos de su libro.

AO

