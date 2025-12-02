Tres lugares navideños en Guadalajara para visitar con la familia antes del 25 de diciembre

Conocer Guadalajara en fechas decembrinas es abrirse a un espectáculo de luces parpadeantes, tianguis repletos de artesanías, puestitos de tamales con ponche de frutas, parques adornados con arbolitos, fiestas temáticas y villancicos con los clásicos arreglos mariacheros.

Bien sea porque estés de visita en la Perla Tapatía o, te gustaría volver a redescubrirla, te presentamos una lista de lugares temáticos por visitar antes de que arribe el mero día de la Navidad.

Tres lugares con festividades navideñas por conocer en Guadalajara

1. Festival de Invierno Ilusionante

El centro tapatío se llenará de colores este próximo 31 de diciembre a las 22:30 horas al inaugurar la noche con un concierto de Jagger The Band en la Plaza Guadalajara; a la par podrás disfrutar de la pista de hielo en Paseo Alcalde y de los juegos mecánicos en la Plaza de la Liberación de 12:00 a 23:00 horas. Ya hasta el final, en punto de la medianoche, los juegos artificiales darán la bienvenida al 1 de enero.

2. Sueño Mágico: Parque temático de Navidad (Clover Originals)

Si eres más de espectáculos y música, no podrás perderte del parque temático navideño “Sueño Mágico”; un universo de fantasía, luces, personajes festivos y divertidísimas atracciones para experimentar la Navidad en familia como nunca antes.

3. Desfile Navideño de Coca Cola

La Caravana de la marca Coca-Cola llega a México con un recorrido lleno de luces, música y espíritu navideño. Durante varios días y a lo ancho de una variedad de ciudades en México, Coca-Cola recorrerá las calles con sus camioncitos de colores rojos, sus afelpadas botargas y piñatas gigantes. En Guadalajara, el desfile se llevará a cabo en Av. Javier Mina y calle Sebastian Allende, con fecha aún por confirmar.

