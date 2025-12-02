Con el paso del tiempo, Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las voces más reconocidas dentro de la astrología para el público hispano. Sus predicciones diarias llaman la atención por orientar a las personas en temas relacionados con el amor, el trabajo, la salud y el dinero. El último mes del año llegó y nuevas predicciones llegan para guiarnos en este mes de diciembre, conócelas aquí.

Para este martes 2 de diciembre, no te pierdas todos los días las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco en cuanto a día de la suerte, números y colores.

Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy martes 2 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Es mes se perfila como uno decisivo, marcado por una propuesta de matrimonio y la oportunidad de recomenzar. Urano será tu planeta guía, otorgándote fuerza y valor para tomar decisiones sin miedo. Aunque la garganta y los pulmones son tu punto débil, la clave está en mantener buena actitud y moderar tu carácter para evitar enojos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El Sol te guía con prosperidad y riqueza, impulsándote a iniciar ese negocio pendiente y a tramitar un crédito que abrirá nuevas oportunidades. Tu carácter necesita control para evitar conflictos, mientras cuidas tu garganta, oído y vista.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Diciembre será un mes clave para Géminis, con Venus como planeta guía que impulsa fuerza, reconciliación y nuevas oportunidades. Dos viajes marcarán tu agenda, aunque deberás ser cauteloso en la calle y controlar tus gastos. Un amigo acudirá a ti en busca de consejo, reafirmando tu papel como pilar de la familia.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La guía de Marte te impulsa a decidir tu propia felicidad sin permitir que otros influyan en tu vida. Se anuncian tres viajes por trabajo y vacaciones, además de un vuelo improvisado para visitar a tu familia. Asistirás a fiestas y posadas donde se visualiza un premio, mientras recibes dinero extra por un proyecto adicional.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Es un mes para organizar eventos y disfrutar viajes familiares, cuidando excesos de comida y alcohol. Una propuesta laboral para enero se vislumbra, pero deberás mantener discreción para que se concrete. Ordenar tu clóset y atender a tu mascota serán acciones que te darán equilibrio.

Virgo ( 24 de agosto al 23 de septiembre)

Una expareja de Capricornio podría buscarte, y se recomienda contemplar el perdón. Surgen trámites de migración y una invitación a un negocio de fin de semana, mientras se anuncia un viaje familiar en Navidad.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Es tiempo de acercarte a tu familia y cerrar pendientes para iniciar el nuevo año con fuerza. Tus números mágicos son 17, 21 y 40, y el viernes será tu mejor día. El blanco y negro son tus colores de suerte, aunque deberás cuidar tu estómago evitando excesos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Llegan sorpresas económicas en juegos de azar y premios grandes, además de la oportunidad de reinventarte con cambios de casa, trabajo o proyectos personales. Dos viajes marcarán tu agenda, mientras concluyes estudios de maestría o diplomado y consideras aprender un nuevo idioma.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu energía cósmica se fortalece en tu cumpleaños, recordándote que eres uno de los signos más carismáticos. El azul y rojo son tus colores de poder, mientras tus números mágicos son 12, 23 y 61, con el miércoles como tu mejor día. Cuida tu estómago y presión alta, evitando excesos navideños.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El verde y amarillo son tus colores de suerte, tus números mágicos 03, 09 y 30, y el jueves será tu mejor día. Cuida tu espalda baja y riñones, evita confiar demasiado en los demás y mantén pensamientos positivos. El amor compatible llega con Aries y Virgo, mientras tu cumpleaños activa doble suerte.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Dos contratos laborales para 2026 llegan a tu vida y deberás aceptarlos con confianza. Evita pensamientos negativos y sé discreto en lo personal y profesional para no caer en chismes. El rojo y naranja son tus colores de suerte, tus números mágicos 15, 38 y 50, y este martes será tu mejor día.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Se anuncia un ascenso laboral que debes aceptar, además de una propuesta de matrimonio y viajes familiares en Año Nuevo. El azul y blanco son tus colores de suerte, tus números mágicos 10, 31 y 66. Cuida tu garganta y hormonas, evita celos y enojos con tu pareja

