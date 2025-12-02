Morena Jalisco realiza homenaje a Humberto Ortiz García

Más de 200 integrantes del Comité Estatal de Morena Jalisco, encabezados por la Presidenta Erika Pérez García, se reunieron para realizar un homenaje a la memoria de Humberto Ortiz García, quien fuera el primer presidente del Comité en la entidad, de 2012 a 2015.

“Tuvimos un emotivo encuentro fraternal entre las bases que construyeron una parte fundamental del movimiento al cual orgullosamente pertenecemos. Nos reunimos más de 200 compañeras y compañeros que, desde municipios del estado, para estar presentes en este momento tan significativo” , refirió Pérez García.

Acompañados por el presidente del Consejo Político Estatal Carlos Lomelí Bolaños, al evento asistieron dirigentes de aquellos años fundacionales, como Primitivo Madrigal, expresidente del Consejo Estatal; Roberto Gómez, José Yerena, y Javier Falcón, quien fuera representante ante el INE en 2012 y 2015.

Erika Pérez García, Presidenta de Morena Jalisco. ESPECIAL

Para la líder morenista, el encuentro con estas figuras fue un recordatorio de que el movimiento "nació del esfuerzo colectivo, de la resistencia y del amor profundo por el pueblo de México”.

Buscan honrar a quienes pusieron los cimientos de Morena

En la tradicional mañanera de Morena Jalisco, se informó que el salón de usos múltiples del Comité será, a partir de ahora, el Salón “Fundadoras y Fundadores”, y este espacio llevará el nombre de quienes pusieron los cimientos de Morena en Jalisco.

El salón de usos múltiples del Comité será, a partir de ahora, el Salón “Fundadoras y Fundadores” . ESPECIAL

La Presidenta Erika Pérez García reconoció que no todas y todos los referentes históricos pudieron estar presentes, pero reiteró su compromiso de trabajar con las puertas abiertas y seguir tendiendo puentes, generando diálogo y buscando la reconciliación con todas y todos aquellos que, en algún momento, fueron parte de esta construcción colectiva.

"Nuestra meta es clara: fortalecer la unidad y consolidar nuestro movimiento rumbo a los desafíos que se avecinan” , indicó.

Pérez García reconoció que no todas y todos los referentes históricos pudieron estar presentes, pero reiteró su compromiso de trabajar con las puertas abiertas. ESPECIAL

Para finalizar, recordó la invitación a las y los morenistas de Jalisco a asistir al Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 6 de diciembre, para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y celebrar 7 años del inicio de lo que el grupo denomina la "Cuarta Transformación".

