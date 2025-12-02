Si aún no sabes qué elegir para ver en esta época decembrina, el listado de películas más reproducidas en Prime Video México durante los últimos días puede ayudarte a encontrar algo que encaje con tu antojo cinematográfico. En esta nota te lo revelamos.

Dentro del ranking conviven romances, comedias, aventuras familiares, animación, acción, suspenso y documentales, un abanico que se renueva con frecuencia y en el que siempre aparecen producciones recién descubiertas por la audiencia.

Las películas más vistas en Prime Video México

1. Un día fuera de control

Brian (Kevin James), recién despedido y convertido en padre de tiempo completo, acepta reunirse con otro papá del vecindario sin imaginar el caos que está por desencadenarse. Lo que inicia como un día rutinario junto a su hijo se transforma en una persecución llena de sicarios, adrenalina y humor, en la que participa el imprevisible Jeff (Alan Ritchson). Una mezcla chispeante de acción y comedia familiar.

2. Cacería de brujas

Dirigida por Luca Guadagnino, este drama sigue a una académica de prestigio que enfrenta un dilema ético y personal cuando una estudiante estrella acusa a un colega de abuso. Mientras intenta defender su reputación, un episodio oculto de su pasado amenaza con salir a la luz, poniendo en jaque su carrera y su estabilidad emocional.

3. Mira

Ainsley, una joven de 22 años, establece un vínculo protector con Mira, su vecina de ocho años, tímida y no verbal. La amistad entre ambas se convierte en un refugio emocional hasta que los padres abusivos de Mira desencadenan una serie de decisiones arriesgadas por parte de Ainsley, decidida a salvar a la niña.

4. Código: Traje rojo

Cuando Santa Claus —nombre clave “Traje rojo”— es secuestrado, el jefe de seguridad del Polo Norte debe aliarse con un cazarrecompensas temido en todo el mundo. La misión los lleva por diferentes países en un viaje de acción frenética para recuperar la Navidad.

5. El Grinch

Basada en el personaje de Dr. Seuss, esta historia muestra al irritable Grinch intentando frenar la ruidosa y extravagante Navidad de los Quién. Para recuperar la paz, planea robar la celebración haciéndose pasar por Santa Claus, aunque sus intenciones chocan con las de la encantadora Cindy-Lou, decidida a agradecer personalmente al verdadero Papá Noel.

6. La educación de Polly McClusky

Tras salir de prisión, Nate huye por el desierto junto a su hija Polly para escapar de una banda que quiere verlos muertos. Durante la travesía, padre e hija fortalecen un vínculo marcado por la supervivencia y la posibilidad de redención. La película adapta la novela galardonada de Jordan Harper.

7. ¡Patos!

Una familia de patos vive una aventura inolvidable cuando, en plena migración, se desvían de su rumbo. Mientras intentan convencer al padre sobreprotector de que es momento de arriesgarse, descubren juntos un viaje lleno de humor y sorpresas.

8. 31 Minutos: Calurosa Navidad

El periodista Juan Carlos Bodoque recibe la misión de recoger los regalos navideños del pueblo de Titirilquén directamente en el Polo Norte. La tentación al juego, sin embargo, complica la misión, mientras en el set de 31 Minutos Mario Hugo intenta organizar un espectáculo festivo que no termina como esperaba.

9. Cazafantasmas: Imperio helado

Después de los sucesos de Oklahoma, los Cazafantasmas regresan a Nueva York, donde comenzó todo. La familia Spengler se une a un nuevo equipo para enfrentar una amenaza que podría congelar la ciudad y poner fin a su legado.

10. El Expreso Polar

Un clásico navideño que sigue a un niño incrédulo que aborda un tren mágico rumbo al Polo Norte. El viaje se convierte en una experiencia transformadora que le revela el poder de la fe y la maravilla, incluso veinte años después de su estreno original.

AO

