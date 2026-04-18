El tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara, proyecto ferroviario de la Presidenta Claudia Sheinbaum, está previsto con una extensión de más de 580 kilómetros, que conformarán la ruta que conecte a la Ciudad de México con Guadalajara. Al momento, se prevé que la locomotora pase por al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México .

El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, compartió que el tren México-Guadalajara tiene avances importantes en su planificación. Te compartimos las líneas de transporte público que se conectarían a este proyecto y también el trazo inicial de las vías del tren.

¿Qué líneas de transporte se conectarían con el Tren México-Guadalajara?

El Parque Agua Azul será, en palabras del propio Pablo Lemus, un punto central en el proyecto ferroviario de la Presidenta. Se contempla que concentrará la llegada del sistema en la ciudad y se integrará, a su vez, con la nueva Línea 5 del transporte público, proveniente del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la cual se prevé inicie operaciones en mayo de este 2025 .

"Esto ya va a estar funcionando también en la última semana de mayo; sin embargo, todavía no va a estar confinado este segundo sistema. ¿Por qué no? Porque tenemos que esperar las obras del tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara . Cuando se confinen esas obras, confinamos nosotros, pero ya se va a poder tomar a partir de la última semana de mayo cualquiera de estos dos sistemas", declaró.

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El mandatario estatal explicó que la Línea 5 (Mi Macro Chapala) tendrá una ruta que, tras bifurcarse en R. Michel y González Gallo, se dirigirá hacia el Agua Azul, donde el tren de pasajeros se articularía con el transporte urbano existente, es decir, el Macrobús y las Líneas 2 y 3 del Tren Ligero, así como con la terminal aeroportuaria , facilitando la conexión de quienes arriben a la capital de Jalisco.

El trazo inicial

Te compartimos la proyección del trazo inicial de la vía ferroviaria del tren México-Guadalajara.

Trazo inicial del proyecto ferroviario de la Presidenta Claudia Sheinbaum. EL INFORMADOR / ARCHIVO

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El proyecto en Jalisco

El pasado 13 de marzo, Pablo Lemus sostuvo una reunión con las y los presidentes municipales de las localidades de Jalisco por donde podría pasar el tren México-Guadalajara.

Los municipios por donde podría pasar el tren México-Guadalajara serían los siguientes, según la publicación de esa jornada:

Lagos de Moreno

San Juan de los Lagos

Jalostotitlán

Valle de Guadalupe

Tequila

Tepatitlán

Acatic

Zapotlanejo

Tonalá

Guadalajara

Zapopan

San Diego de Alejandría

Arandas

San Ignacio Cerro Gordo

Juanacatlán

El Salto

Tlaquepaque

El gobernador de Jalisco confirmó que en su gabinete se encontrarán " analizando las alternativas para que esta obra estratégica de nuestro estado se realice de la mejor forma posible ".

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