La Secretaría de Transporte en Jalisco (Setran) anunció la implementación de un transporte especial "Loop" que llevará a las y los aficionados al Estadio AKRON para presenciar el partido de Chivas vs Puebla .

Servicio "Loop" al AKRON

La Setran informó que las y los aficionados que acudan al partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio AKRON en transporte público podrán llegar al recinto desde Mi Macro Periférico gracias a la implementación del servicio de transporte especial.

Los asistentes podrán esperar las unidades de este servicio a partir de las 17:00 horas de este 18 de abril fuera de las estaciones "Estadio Chivas" y "Ciudad Judicial" y serán trasladados al recinto de las Chivas .

El servicio "Loop" contará con cuatro unidades que pasarán con intervalos de entre 15 y 20 minutos.

Recorrido del servicio especial "Loop" al AKRON. X / @TransporteJal

Por el invicto en casa

Chivas persigue dos objetivos en este partido contra Puebla: reencontrarse con la victoria tras el tropiezo de la fecha anterior y marcar un nuevo capítulo en su historia como local .

La escuadra dirigida por Gabriel Milito viene de una dura derrota contra Tigres UANL, donde cayó 4-1 en el Estadio Universitario.

Más allá de los antecedentes, el foco también está en la racha que presume Chivas en casa. El AKRON se ha convertido en una fortaleza, con 210 días sin derrota y una seguidilla de 11 partidos invictos en liga, igualando lo logrado en 2017 bajo la dirección de Matías Almeyda .

De conseguir un resultado positivo ante Puebla, Guadalajara alcanzaría los 12 partidos invictos en casa, superando la marca de 2017 y estableciendo un nuevo récord para el club en torneos cortos.

Mientras en 2017 se consiguieron seis triunfos y cinco empates, el equipo hoy suma nueve victorias y solo dos igualadas, mostrando una versión más sólida y efectiva.

El Guadalajara ha pasado a 28 anotaciones y apenas 7 recibidas en la actualidad, cifras que lo colocan como la mejor ofensiva del torneo y refuerzan su candidatura al título.

¿Cómo le va a Chivas cuando juega contra Puebla?

En el antecedente más reciente entre ambos equipos en el Apertura 2025, Chivas se impuso 0-2 con goles de Bryan González y Omar Govea.

En territorio rojiblanco, la última vez que se enfrentaron fue en el Clausura 2025, con victoria para Guadalajara por 1-0 gracias a una anotación de Erick Gutiérrez. Además, el historial reciente favorece claramente al Rebaño, que ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos ante los poblanos .

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FF