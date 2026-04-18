Usuarios destacan impacto tras instalación del conjunto escultórico Las Tres Gracias

“La Abundancia”, “La Alegría” y “La Belleza”, piezas las cuales conforman “Las Tres Gracias” fueron colocadas en su totalidad este viernes en la Plaza de la República, como parte de la remodelación del espacio, aunque los trabajos aún continúan con labores de limpieza y detalles en su instalación.

Sin embargo, la intervención ha comenzado a reflejarse en la dinámica de avenida México en el cruce con Américas , donde visitantes y comerciantes coincidieron en que las mejoras han favorecido tanto la movilidad como la convivencia en la zona.

Además, mencionaron que la incorporación del andador y la presencia de las esculturas han generado una percepción más atractiva de la zona, incentivando una mayor permanencia de las personas.

Comerciantes aseguran que la instalación de "Las Tres Gracias" le da una imagen positiva a la Plaza República. EL INFORMADOR

“Nosotros los sábados solemos venir a caminar por este andador o por el de Chapultepec con mis hijos. Aquí les compramos nieve o pulseras, y siempre se nos ha hecho un lugar bonito. Con la escultura, la verdad, se siente que tiene más presencia la zona. Si ya veníamos, ahora con más razón”, comentó un visitante.

La implementación del conjunto escultórico y el andador en la Plaza de la República, también ha tenido efectos en la actividad comercial. Negocios de la zona reportaron un aumento en el flujo de personas, lo que se ha traducido en un mayor movimiento económico.

“Desde que intervinieron la Plaza República, en el negocio sí hemos visto un aumento en las ventas. El andador permite que la gente camine por la avenida, y eso genera más flujo. Además, con el tianguis de los domingos viene más gente con sus familias, y eso nos beneficia. También me parece que la escultura es muy bonita, le da como una mística a la zona”, señaló un comerciante.

Por otro lado, para quienes transitan diariamente por el área, los cambios también se han percibido en la experiencia del entorno urbano.

“La verdad sí me parece muy bonita. Es una zona por la que paso todos los días camino a mi trabajo, aquí tomo el camión, y verla es algo que impone. Además, el andador deja acercarte y apreciarla mejor. Siento que le agrega más belleza a la avenida y a la ciudad”, expresó otro usuario.

Inspiradas en la tradición clásica, las figuras de “Las Tres Gracias”, obras del escultor Sergio Garval, simbolizan la belleza, la alegría y la abundancia , y forman parte de una intervención la cual busca recuperar este punto de avenida México como espacio de encuentro y tránsito.

JM

