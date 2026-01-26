Jalisco será sede de Fashion Week; apuesta por la moda como motor turístico

Jalisco será sede de una edición más del Fashion Week, la cual se relizará del 14 al 17 de abril, como parte de la estrategia del estado para fortalecer su posicionamiento internacional en las industrias creativas, la moda y el turismo, informó el Gobierno estatal durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, realizada en Madrid, España.

El anuncio se realizó en el marco de la agenda que Jalisco desarrolló en Fitur, uno de los encuentros más relevantes del sector turístico a nivel global, donde la entidad buscó consolidarse como un destino competitivo no solo en materia turística, sino también cultural y de negocios, mediante la atracción de eventos de alcance internacional.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Turismo de Jalisco, la entidad destacó en Fitur al convertirse en el único estado del país con tres espacios de exhibición dentro del Pabellón de México, los cuales estuvieron enfocados en la promoción del tequila, la oferta turística integral y la proyección de Jalisco rumbo al Mundial de Futbol 2026.

En este contexto, se informó que Jalisco fue considerado finalista en la categoría Internacional 2026 por la revista Condé Nast Traveler para la realización de Fashion Week México, lo que refuerza el posicionamiento del estado como un destino estratégico para eventos de talla internacional relacionados con la moda y las industrias creativas.

El anuncio se dio de manera conjunta con la presencia del gobernador Pablo Lemus Navarro, la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, la secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, y la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, quienes destacaron la relevancia de este tipo de encuentros para el desarrollo económico y cultural del estado.

De forma preliminar, Puerto Vallarta ha sido mencionado como una posible sede del Fashion Week; sin embargo, las autoridades estatales no han confirmado aún la ciudad donde se llevará a cabo el evento, por lo que en los próximos meses se darán a conocer mayores detalles sobre la sede específica, el formato y el alcance de esta edición.

Autoridades estatales señalaron que la realización de este Fashion Week representa un impulso para la promoción del talento local, además de fortalecer la actividad turística y la proyección internacional de Jalisco, al atraer a diseñadores, compradores, medios especializados y visitantes nacionales e internacionales.

Con esta iniciativa, Jalisco reafirma su apuesta por las industrias creativas como un eje estratégico de desarrollo, integrando la moda, el turismo y la cultura en una visión que busca posicionar al estado como un referente global en la organización de eventos de alto impacto.

PH

