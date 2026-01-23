El Gobierno de Guadalajara mantiene activo durante el Programa Tesomóvil, una unidad itinerante que acerca el servicio de pago del predial 2026 a distintas colonias del municipio, con el propósito de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales sin necesidad de acudir a las oficinas recaudadoras. Esta estrategia, que se realiza desde hace varios años, ha demostrado ser una alternativa práctica y cercana para los contribuyentes, al instalarse en espacios públicos de alta afluencia como parques, mercados y centros barriales. Además de simplificar el trámite, busca fortalecer la recaudación oportuna destinada al mejoramiento de los servicios públicos municipales.El Tesomóvil seguirá un recorrido itinerante y este es el calendario del 26 al 31 de enero:Los contribuyentes que realicen su pago antes del 28 de febrero podrán acceder a importantes descuentos en el impuesto predial y en las cuotas de cementerios municipales:Para acceder a estos beneficios, se debe presentar: En el caso de jubilados o personas con discapacidad, se deberá incluir la documentación que acredite su condición.Quienes no puedan acudir al TesoMóvil tienen a su disposición múltiples opciones presenciales y digitales:Con esta red de servicios, el Gobierno de Guadalajara busca facilitar el cumplimiento tributario, garantizar mayor comodidad a los contribuyentes y reforzar la infraestructura urbana mediante una recaudación eficiente y cercana a la comunidad. EE