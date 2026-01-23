El Gobierno de Guadalajara mantiene activo durante el Programa Tesomóvil, una unidad itinerante que acerca el servicio de pago del predial 2026 a distintas colonias del municipio, con el propósito de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales sin necesidad de acudir a las oficinas recaudadoras.

Esta estrategia, que se realiza desde hace varios años, ha demostrado ser una alternativa práctica y cercana para los contribuyentes, al instalarse en espacios públicos de alta afluencia como parques, mercados y centros barriales.

Además de simplificar el trámite, busca fortalecer la recaudación oportuna destinada al mejoramiento de los servicios públicos municipales.

Calendario del Tesomóvil

El Tesomóvil seguirá un recorrido itinerante y este es el calendario del 26 al 31 de enero :

Lunes 26 a miércoles 28

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Parque Lázaro Cárdenas (Unidad Río de Janeiro)

Dirección: Calle Puerto Progreso esquina Monte la Luna, Guadalajara, Jalisco.

Lunes 26 y Martes 27

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Mercado Santa Cecilia

Dirección: P.º de La Selva Norte 2920, Santa Cecilia, 44700, Guadalajara, Jalisco.

Miércoles 28

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Plaza Arandas

Dirección: Calle Hacienda de Tala 3257, Lomas de Oblatos, 44720, Guadalajara, Jalisco.

Jueves 29 y Viernes 30

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Parque Tetlán Río Verde

Dirección: Calle Hacienda Bellavista 3122, Tetlán Río Verde, 44727, Guadalajara, Jalisco.

Jueves 29 y Viernes 30

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Templo Luz del Mundo Bethel

Dirección: Betania 4050, El Bethel, 44720, Guadalajara, Jalisco.

Sábado 31

Horario: 09:00 a 13:30

Lugar: Parque San Antonio de Padua

Dirección: Calle Carlos R. Arévalo 40, 44760, Guadalajara, Jalisco.

¿Cuáles son los descuentos y beneficios por pago anticipado?

Los contribuyentes que realicen su pago antes del 28 de febrero podrán acceder a importantes descuentos en el impuesto predial y en las cuotas de cementerios municipales:

10% de descuento general por pago anticipado.

50% de descuento para personas de 60 a 74 años, pensionados, jubilados, personas con discapacidad, viudos y madres en situación vulnerable, conforme al valor fiscal del inmueble.

60% de descuento para adultos de 75 a 79 años.

80% de descuento para personas de 80 años o más, aplicable sobre los primeros $1,123,500 de valor catastral.

Requisitos para acceder a los beneficios

Para acceder a estos beneficios, se debe presentar:

Identificación oficial (INE o credencial Inapam)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente.

En el caso de jubilados o personas con discapacidad, se deberá incluir la documentación que acredite su condición.

¿En qué otros lugares se puede pagar el predial?

Quienes no puedan acudir al TesoMóvil tienen a su disposición múltiples opciones presenciales y digitales:

Recaudadoras municipales: Seis oficinas operan de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, con horarios extendidos en temporada alta.

Portal y aplicación móvil: Disponible el pago en línea a través del sitio oficial y la app Predial GDL.

Instituciones bancarias: Santander, Banorte, HSBC, BanBajío y Scotiabank.

Módulos de autopago: Ubicados en Plaza Brasil y Parque Luis Quintanar.

Kioscos y plazas comerciales: Puntos de atención en Plaza Patria, Plaza del Sol, Plaza Fórum, Midtown y Gran Plaza, entre otros.

Con esta red de servicios, el Gobierno de Guadalajara busca facilitar el cumplimiento tributario, garantizar mayor comodidad a los contribuyentes y reforzar la infraestructura urbana mediante una recaudación eficiente y cercana a la comunidad.

