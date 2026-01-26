IDEFT entrega casi mil constancias en Zapopan

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), liderado por Salvador Cosío Gaona, entregó cerca de mil constancias a residentes de Zapopan. Estas certificaciones forman parte del programa “Aprende, Avanza y Crece Al Estilo Jalisco”, una estrategia gubernamental para fortalecer el capital humano. La capacitación tuvo lugar en diversas sedes comunitarias y educativas de Zapopan, buscando impulsar la movilidad social.

En total, más de tres mil 500 jaliscienses fueron capacitados mediante esta iniciativa, que es impulsada por la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico. También participaron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco (FIMJA).

Las capacitaciones en Zapopan se realizaron gracias a la colaboración del Ayuntamiento, encabezado por Juan José Frangie, y del Sistema DIF Zapopan, presidido por Michelle Greicha Frangie. Los cursos se ofrecieron en ubicaciones como Habiliteca Jardines de Nuevo México, Habiliteca Parques del Auditorio y CECyTEJ Plantel Santa Margarita.

Importancia de la capacitación laboral en Jalisco

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, destacó la relevancia del programa “Aprende, Avanza y Crece Al Estilo Jalisco” . Afirmó que este programa responde a una visión centrada en el fortalecimiento del capital humano y la movilidad social dentro de la entidad.

Cosío Gaona subrayó que el trabajo interinstitucional permitió consolidar un esquema de alcance estatal en un corto periodo. La iniciativa contó con el respaldo del gobernador Pablo Lemus Navarro y su administración.

Isaura Amador Nieto, coordinadora de Cercanía Ciudadana, representó al Gobierno de Zapopan en el evento. Reconoció el esfuerzo, la disciplina y la constancia de los egresados, enfatizando el papel de las mujeres en estos procesos de formación.

La funcionaria municipal reafirmó el compromiso de Zapopan con la movilidad social. Mencionó que el municipio continuará impulsando la capacitación continua, el acceso a créditos, bolsas de trabajo y programas de emprendimiento para miles de ciudadanos.

Fortaleciendo el desarrollo económico del estado

Durante el acto se hizo hincapié en el impulso del gobernador Pablo Lemus Navarro a políticas públicas . Estas políticas posicionan la capacitación para el trabajo como una herramienta clave para el crecimiento y desarrollo del estado.

La ejecución de estas acciones estuvo a cargo de Mauro Garza Marín, coordinador general de Crecimiento y Desarrollo Económico, y Ricardo Barbosa Ascencio, secretario del Trabajo. También se reconoció el apoyo de Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación y presidente de la Junta Directiva del IDEFT.

