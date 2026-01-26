Jalisco amplía infraestructura en salud, pero enfrenta falta de médicos y saturación de hospitales

A pesar de que en Jalisco durante los últimos años se ha incrementado la inversión en infraestructura hospitalaria, la falta de médicos y la saturación de hospitales continúan siendo problemas sin resolver.

De acuerdo con el Monitoreo al Sistema de Salud, presentado por Coparmex Jalisco, la asociación Jalisco Cómo Vamos y el Tecnológico de Monterrey, el estado cuenta con una alta disponibilidad de hospitales (14.2 por cada 100 mil habitantes); sin embargo, enfrenta carencias de personal médico, altos tiempos de espera y deficiencias en la atención.

Jalisco ha registrado avances graduales en su sistema de salud

Según el documento, en los últimos años Jalisco ha registrado avances graduales en su sistema de salud, principalmente en infraestructura hospitalaria pública; no obstante, estos incrementos han sido limitados y desiguales entre regiones.

Entre 2024 y 2025, la tasa de hospitales públicos de primer nivel pasó de 13.2 a 13.46 por cada 100 mil habitantes, con mejoras concentradas en Guadalajara Centro y Tonalá, mientras que regiones como Puerto Vallarta y Zapopan Centro no registraron cambios.

El informe indica que, en el segundo nivel de atención, el estado aumentó de 0.81 a 0.86 hospitales por cada 100 mil habitantes.

Capacidad de atención de alta especialidad sigue siendo limitada

“No obstante, la capacidad de atención de alta especialidad sigue siendo limitada, aunque la tasa de hospitales de tercer nivel creció de 0.20 a 0.23, y regiones como Puerto Vallarta continúan sin unidades de este tipo”, refiere el documento.

A estas limitaciones se suma una baja y desigual disponibilidad de médicos y personal de enfermería, con una fuerte concentración en Guadalajara Centro y rezagos persistentes en Tonalá y Tlaquepaque.

De acuerdo con la segunda etapa del Monitoreo al Sistema de Salud en Jalisco, la infraestructura hospitalaria presenta carencias en camas censables y de terapia intensiva, lo que evidencia una vulnerabilidad ante situaciones de emergencia sanitaria.

“Esta brecha entre la infraestructura disponible y la capacidad operativa del sistema se refleja directamente en la experiencia de la población”, señala el estudio.

Asimismo, refiere que ante las limitaciones del sistema público ha crecido la población que ha optado por alternativas privadas de atención médica. En 2024, una de cada cinco personas recurrió a servicios médicos en farmacias o consultorios privados, aun cuando una parte importante cuenta con derechohabiencia pública.

Además, las familias están pagando más de su propio bolsillo para atender su salud, ya que el gasto por hogar aumentó de mil 779 a mil 182 pesos, mientras que el gasto por persona pasó de 512 a 575 pesos.

“Esto tiene una afectación en los bolsillos de todas las familias. Hay que diferenciar entre las empresas y las personas que forman parte de la formalidad, quienes deben tener acceso a los servicios que proporciona el Estado; sin embargo, una buena parte no está teniendo acceso. Por otro lado, quienes forman parte de la informalidad acuden a clínicas ubicadas en farmacias, lo que incrementa el gasto médico de las familias”, subrayó.

Por su parte, Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, señaló que en materia de infraestructura, personal y condiciones laborales existe un rezago que debe ser atendido.

