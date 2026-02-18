Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 19 al 22 de febrero

Si estás en busca de un plan diferente que no implique gastar demasiado, esta opción puede ser justo lo que necesitas: una función de cine al aire libre.Del jueves 19 al domingo 22 de febrero, Cinemalive realizará proyecciones en distintos espacios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, brindando una alternativa divertida y especial para disfrutar en familia.Es una excelente oportunidad para desconectarte de la rutina, relajarte bajo el cielo nocturno y vivir una experiencia distinta. Se recomienda llevar una manta para mayor comodidad y, por supuesto, algún antojo para acompañar la película.Te compartimos la cartelera de esta semana: Película por confirmar - Parque Metropolitano - 20:00 horas.Cars - Parque Alcalde - 19:45 horas.Pato, pato, ganso - Parque Mirador Independencia - 19:45 horas.Flow - Parque Metropolitano - 19:20 horas.Encanto - Parque de los Niños y Niñas - 19:20 horas.MF