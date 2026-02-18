Miércoles, 18 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 19 al 22 de febrero

Del jueves 19 al domingo 22 de febrero, Cinemalive realizará proyecciones en distintos espacios de la Zona Metropolitana de Guadalajara; te compartimos la cartelera

Por: Moisés Figueroa

Es una excelente oportunidad para desconectarte de la rutina, relajarte bajo el cielo nocturno y vivir una experiencia distinta. FACEBOOK / Cinemalive

Es una excelente oportunidad para desconectarte de la rutina, relajarte bajo el cielo nocturno y vivir una experiencia distinta. FACEBOOK / Cinemalive

Si estás en busca de un plan diferente que no implique gastar demasiado, esta opción puede ser justo lo que necesitas: una función de cine al aire libre.

Del jueves 19 al domingo 22 de febrero, Cinemalive realizará proyecciones en distintos espacios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, brindando una alternativa divertida y especial para disfrutar en familia.

Es una excelente oportunidad para desconectarte de la rutina, relajarte bajo el cielo nocturno y vivir una experiencia distinta. Se recomienda llevar una manta para mayor comodidad y, por supuesto, algún antojo para acompañar la película.

Te compartimos la cartelera de esta semana: 

Jueves 19 de febrero

Película por confirmar - Parque Metropolitano - 20:00 horas.

Viernes 20 de febrero

Cars - Parque Alcalde - 19:45 horas.

Viernes 20 de febrero

Pato, pato, ganso - Parque Mirador Independencia - 19:45 horas.

Sábado 21 de febrero

Flow - Parque Metropolitano - 19:20 horas.

Domingo 21 de febrero

Encanto - Parque de los Niños y Niñas - 19:20 horas.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones