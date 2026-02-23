Fernanda cerraba los ojos cuando el reflejo del Sol se colaba por la cortina. Se asomaba por la ventana de la sala: nada. Las calles estaban vacías. De fondo, el noticiero repetía la información: “Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue detenido este domingo en un operativo de fuerzas federales en Tapalpa”.

Junto a la puerta, en la cochera, quedaron la mesa de plástico, los dulces y las frituras que ayer vendería en Tesistán. “Es un día perdido. Nos quedamos sin trabajar”, lamentó.

“Todos sabemos quién es El Mencho. Cuando vimos la noticia nos quedamos en shock... no lo podíamos creer. Nos paralizamos junto con la ciudad. Un domingo, que suele ser el día que más vendemos, verlo así por la tarde es impresionante. Como si todo estuviera en pausa”.

Los pocos vehículos y motocicletas que circulaban producían un eco que retumbaba en las calles vacías. En Parques de Tesistán, las ráfagas de disparos se escuchan a lo lejos; minutos después, las sirenas de ambulancias, bomberos y patrullas terminaban con el silencio.

Para Lorena, la suspensión del transporte público confirmaba que “la situación pudo salirse de control”. “Me quedé aquí esperando a que mi mamá venga por mí porque no hay Tren Ligero ni camiones. Fue bueno que suspendieran el servicio… pudimos ser blanco de ataques”.

En Guadalajara, sobre Vallarta, los pájaros aleteaban con fuerza y las hojas apenas se movían bajo el aire de la tarde. Una de las arterias más concurridas lució desierta. Francisco acomodaba su gorra mientras el Sol castigaba su frente. “Es impresionante, ¿no?”, pregunta al vacío, con La Minerva al fondo.

“Un evento así paraliza la ciudad. Todos dejamos nuestras actividades por miedo. Un domingo así en Guadalajara es un domingo perdido”, concluye antes de regresar a casa.

CT