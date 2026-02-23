Ante el clima de inseguridad y la activación del código rojo en el estado este domingo 22 de febrero, el Zoológico de Guadalajara brindó refugio y protección a un grupo de más de mil visitantes que se encontraban en el recinto al momento de estallar los hechos de violencia.

Los afectados son principalmente turistas foráneos provenientes de estados como Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán, quienes arribaron al parque en grupos de excursión antes de la apertura general. Al registrarse los acontecimientos violentos en la ciudad, la administración del zoológico determinó cerrar puertas y taquillas para el público general, pero permitió que quienes ya estaban dentro permanecieran en las instalaciones para evitar exponerlos a riesgos innecesarios en el exterior.

Refugio nocturno y asistencia humanitaria

Debido al peligro reportado en las carreteras, los visitantes expresaron la necesidad de pasar la noche dentro del estacionamiento del zoológico. Dado que el parque no cuenta con dormitorios, las personas pasarán la noche dentro de los mismos autobuses en los que viajaban.

Para atender las necesidades básicas de los refugiados, el Zoológico de Guadalajara mantiene una estrecha coordinación con:

Autoridades Municipales y el Gobierno de Jalisco

Servicios Médicos Municipales y la Cruz Roja, encargados de brindar atención de salud

Protección Civil y el DIF Guadalajara, encargados de suministrar agua, alimentos, cobijas, leche y pañales

A pesar de la incertidumbre actual que se vive a nivel federal, se espera que las condiciones de seguridad permitan que los turistas regresen a sus lugares de origen este lunes 23 de febrero.

