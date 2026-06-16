A unas horas del concierto gratuito que ofrecerá la banda tapatía en La Minerva, las autoridades estatales prevén una asistencia de entre 120 mil y 150 mil personas, afirmó Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Por su parte, Lorena Martínez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento reconoció que la respuesta del público ha sido mayor a la esperada y que la demanda de asistentes podría marcar un momento histórico para la ciudad.

“Este es uno de los eventos más importantes que tenemos hoy en el marco de esta gran fiesta del fútbol y seguramente será una noche inolvidable. Hemos estado recibiendo muchísimos comentarios. La demanda que se espera para el día de mañana, de verdad, yo creo que va a ser histórica”, señaló.

¿Cómo acceder?

Para el acceso al concierto, las autoridades habilitarán un único ingreso por la zona de los Arcos de Guadalajara, donde se instalará el primer filtro de seguridad. A partir de ahí, los asistentes serán acomodados conforme vayan llegando, por lo que quienes arriben con mayor anticipación tendrán la oportunidad de colocarse más cerca del escenario.

“El escenario está orientado sobre avenida Vallarta hacia la Gran Plaza mirando hacia la Minerva. Vamos a empezar a darles acceso por el lado de la Minerva y los que lleguen primero son los que van a irse hasta delante del escenario”, explicó.

Martínez destacó que la producción que trae la agrupación será uno de los elementos más llamativos del espectáculo. “Maná trae una producción espectacular, un escenario monumental y seguramente será un show memorable”, comentó.

Operativo de seguridad para los asistentes

La organización del evento contempla un amplio operativo de seguridad con participación de corporaciones municipales, estatales y federales, además de medidas especiales para proteger la recién remodelada Glorieta de La Minerva.

“Vamos a tener muchísima seguridad, tenemos apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, viene la Policía de Guadalajara y contamos con la Guardia Nacional. La seguridad es lo más importante y todas las corporaciones del Estado y la Federación nos van a ayudar”, aseguró.

Recomendaciones y artículos prohibidos

En cuanto a las recomendaciones para el público, la directora pidió acudir con ropa cómoda y evitar llevar objetos que dificulten el ingreso. Los paraguas y las carriolas no estarán permitidos, mientras que la lista completa de artículos restringidos podrá consultarse en las plataformas oficiales de la agencia.

“Les decimos que ojalá lleven ponchos, vayan cómodos y con pocas cosas que cargar para que puedan disfrutar mejor del espectáculo”, indicó.

El concierto de Maná iniciará a las 21:00 horas , aunque previamente los Afro Brothers será la banda encargada de abrir la noche. Se espera que la presentación tenga una duración aproximada de dos horas, aunque la funcionaria reconoció que el grupo llega con un ánimo especial por presentarse ante su público.

“No sabemos, Maná viene a cantar a su tierra. Están de verdad entusiasmados y felices de venir a cantarle a su gente”, dijo.

Además, la producción instalada en La Minerva permanecerá en el sitio para los próximos eventos, aunque las laterales de la zona serán liberadas después del concierto para reducir afectaciones viales rumbo a las actividades posteriores del Mundial.

La experiencia del público también estará respaldada por una sonorización de gran alcance, con bocinas replicadoras y pantallas monumentales colocadas alrededor de la zona para que los asistentes puedan seguir el concierto desde distintos puntos.

“Trajeron bocinas de altísima calidad para hacer un efecto auditorio, entonces toda la gente podrá disfrutar del espectáculo desde cualquier punto”, concluyó.

NG