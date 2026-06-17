Miércoles, 17 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de camiones cambiarán sus recorridos HOY en GDL por concierto de Maná

¡Toma nota! Este 17 de junio algunas rutas de camiones tendrán modificaciones en su derroteros por la presentación gratuita de la banda tapatía

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Las siguientes rutas de transporte público cambiarán sus recorridos hoy de forma momentánea principalmente en Avenida Vallarta y La Glorieta de la Minerva. EL INFORMADOR/J. Acosta

Las siguientes rutas de transporte público cambiarán sus recorridos hoy de forma momentánea principalmente en Avenida Vallarta y La Glorieta de la Minerva. EL INFORMADOR/J. Acosta

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 17 de junio algunas rutas de camiones modificarán sus derroteros en el municipio de Guadalajara con motivo de la realización del concierto gratuito de la banda tapatía, Maná que se realizará en La Minerva. 

Te recomendamos: Estiman entre 120 y 150 mil asistentes al concierto de Maná
 

 CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco
CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Cabe destacar que la Secretaría no informó la hora en que las rutas de camiones tendrán modificaciones, aunque se prevé sea previo a la hora del concierto; pues Maná se presentará a las 21:00 horas, aunque previamente los Afro Brothers será la banda encargada de abrir la noche.

Las siguientes rutas de transporte público cambiarán sus recorridos hoy de forma momentánea principalmente en Avenida Vallarta y La Glorieta de la Minerva: 

C74

Sentido de ida sin modificaciones

Sentido de regreso hacia La Minerva

Avenida Circunvalación Agustín Yáñez
Avenida de los Arcos
Avenida Niños Héroes
Avenida Adolfo López Mateos
Continua su recorrido habitual 

C79

Sentido hacia el Centro de Guadalajara
Avenida Adolfo López Mateos
Avenida Niños Héroes
Avenida de los Arcos
Lerdo de Tejada
Avenida de las Américas
Continúa su recorrido habitual

Sentido de regreso hacia La Minerva

Avenida de las Américas 
Avenida Niños Héroes
Avenida Adolfo López mateos
Continúa su recorrido habitual

Lee también: Fan Fest Guadalajara vive la pasión de Argentina y se rinde ante Messi tras golear a Argelia en su debut mundialista

C104 (Plaza Galería y La Gran Plaza) y C104 (Plaza del Sol)

Sentido hacia Centro de Guadalajara

Avenida de los Arcos
Lerdo de tejada
Avenida de las Américas
Pedro Moreno (continúa su recorrido habitual)

Sentido hacia La Minerva

Morelos
Avenida de las Américas
Avenida niños héroes
Avenida de los Arcos (continúan su recorrido habitual)

C108 y T03

Sentido de ida norte a sur hacia La Minerva

Glorieta Avenida México
Avenida Adolfo López Mateos
Sentido de ida Glorieta de la Estampida
Avenida Adolfo López Mateos
Avenida Niños Héroes

C109, C110 y C110 dos vías.

Sentido hacia el Centro de Guadalajara

Avenida de los Arcos
lerdo de tejada 
Avenida de las Américas 
Pedro Moreno
continúa su recorrido habitual

Sentido hacia La Minerva 

Morelos
Avenida de las Américas 
Avenida Niños Héroes 
Avenida de los Arcos
continúa su recorrido habitual

C121 A y C121B

Recorte de recorrido en la Glorieta de Avenida México y Diagonal Golfo de Cortés)

C123-V2

Sentido de ida norte a sur hacia La Minerva

Glorieta Avenida México
Avenida Adolfo López Mateos

Sentido de ida Glorieta de la Estampida

Avenida Adolfo López Mateos
Avenida Niños Héroes

C124

Sentido de ida sin modificaciones

Sentido de regreso Glorieta de la Estampida

Avenida de la Paz
Diagonal Golfo de Cortés
Avenida Niños Héroes
Avenida López Mateos

T22 y V02 (López Mateos)

Sentido de ida, sur a norte hacia La Minerva

Glorieta de la Estampida en Avenida Adolfo López Mateos y Avenida Niños Héroes)

V03 (López Mateos)
Ruta 01 (Mi Transporte, Tren Ligero)

Ruta 03 (Mi Transporte, Tren Ligero)

Sentido hacia La Minerva

Avenida Vallarta
Avenida de las Américas.
Avenida México.
Avenida Hidalgo 
Recorrido Habitual

T18 y T18A Terranova

Sentido hacia La Minerva, de Avenida Niños Héroes hacia La Minerva

Avenida Circunvalación Agustín Yáñez
Avenida de los Arcos.
Avenida de la Paz
Retorno operativo
Avenida Circunvalcón Agustín Yáñez

Continúa su recorrido habitual

De Avenida México hacia La Minerva

Avenida Adolfo López Mateos
Retorno en U por Avenida Hidalgo
Avenida Adolfo López Mateos 

Continúa su recorrido habitual

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones