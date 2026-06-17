La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 17 de junio algunas rutas de camiones modificarán sus derroteros en el municipio de Guadalajara con motivo de la realización del concierto gratuito de la banda tapatía, Maná que se realizará en La Minerva.

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CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Cabe destacar que la Secretaría no informó la hora en que las rutas de camiones tendrán modificaciones, aunque se prevé sea previo a la hora del concierto; pues Maná se presentará a las 21:00 horas, aunque previamente los Afro Brothers será la banda encargada de abrir la noche.

Las siguientes rutas de transporte público cambiarán sus recorridos hoy de forma momentánea principalmente en Avenida Vallarta y La Glorieta de la Minerva:

C74

Sentido de ida sin modificaciones

Sentido de regreso hacia La Minerva

Avenida Circunvalación Agustín Yáñez

Avenida de los Arcos

Avenida Niños Héroes

Avenida Adolfo López Mateos

Continua su recorrido habitual

C79

Sentido hacia el Centro de Guadalajara

Avenida Adolfo López Mateos

Avenida Niños Héroes

Avenida de los Arcos

Lerdo de Tejada

Avenida de las Américas

Continúa su recorrido habitual

Sentido de regreso hacia La Minerva

Avenida de las Américas

Avenida Niños Héroes

Avenida Adolfo López mateos

Continúa su recorrido habitual

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C104 (Plaza Galería y La Gran Plaza) y C104 (Plaza del Sol)

Sentido hacia Centro de Guadalajara

Avenida de los Arcos

Lerdo de tejada

Avenida de las Américas

Pedro Moreno (continúa su recorrido habitual)

Sentido hacia La Minerva

Morelos

Avenida de las Américas

Avenida niños héroes

Avenida de los Arcos (continúan su recorrido habitual)

C108 y T03

Sentido de ida norte a sur hacia La Minerva

Glorieta Avenida México

Avenida Adolfo López Mateos

Sentido de ida Glorieta de la Estampida

Avenida Adolfo López Mateos

Avenida Niños Héroes

C109, C110 y C110 dos vías.

Sentido hacia el Centro de Guadalajara

Avenida de los Arcos

lerdo de tejada

Avenida de las Américas

Pedro Moreno

continúa su recorrido habitual

Sentido hacia La Minerva

Morelos

Avenida de las Américas

Avenida Niños Héroes

Avenida de los Arcos

continúa su recorrido habitual

C121 A y C121B

Recorte de recorrido en la Glorieta de Avenida México y Diagonal Golfo de Cortés)

C123-V2

Sentido de ida norte a sur hacia La Minerva

Glorieta Avenida México

Avenida Adolfo López Mateos

Sentido de ida Glorieta de la Estampida

Avenida Adolfo López Mateos

Avenida Niños Héroes

C124

Sentido de ida sin modificaciones

Sentido de regreso Glorieta de la Estampida

Avenida de la Paz

Diagonal Golfo de Cortés

Avenida Niños Héroes

Avenida López Mateos

T22 y V02 (López Mateos)

Sentido de ida, sur a norte hacia La Minerva

Glorieta de la Estampida en Avenida Adolfo López Mateos y Avenida Niños Héroes)

V03 (López Mateos)

Ruta 01 (Mi Transporte, Tren Ligero)

Ruta 03 (Mi Transporte, Tren Ligero)

Sentido hacia La Minerva

Avenida Vallarta

Avenida de las Américas.

Avenida México.

Avenida Hidalgo

Recorrido Habitual

T18 y T18A Terranova

Sentido hacia La Minerva, de Avenida Niños Héroes hacia La Minerva

Avenida Circunvalación Agustín Yáñez

Avenida de los Arcos.

Avenida de la Paz

Retorno operativo

Avenida Circunvalcón Agustín Yáñez

Continúa su recorrido habitual

De Avenida México hacia La Minerva

Avenida Adolfo López Mateos

Retorno en U por Avenida Hidalgo

Avenida Adolfo López Mateos

Continúa su recorrido habitual

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