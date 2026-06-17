La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 17 de junio algunas rutas de camiones modificarán sus derroteros en el municipio de Guadalajara con motivo de la realización del concierto gratuito de la banda tapatía, Maná que se realizará en La Minerva. Cabe destacar que la Secretaría no informó la hora en que las rutas de camiones tendrán modificaciones, aunque se prevé sea previo a la hora del concierto; pues Maná se presentará a las 21:00 horas, aunque previamente los Afro Brothers será la banda encargada de abrir la noche.Las siguientes rutas de transporte público cambiarán sus recorridos hoy de forma momentánea principalmente en Avenida Vallarta y La Glorieta de la Minerva: Sentido de ida sin modificacionesSentido de regreso hacia La MinervaAvenida Circunvalación Agustín Yáñez Avenida de los Arcos Avenida Niños Héroes Avenida Adolfo López Mateos Continua su recorrido habitual Sentido hacia el Centro de Guadalajara Avenida Adolfo López Mateos Avenida Niños Héroes Avenida de los Arcos Lerdo de Tejada Avenida de las Américas Continúa su recorrido habitualSentido de regreso hacia La MinervaAvenida de las Américas Avenida Niños Héroes Avenida Adolfo López mateos Continúa su recorrido habitualSentido hacia Centro de GuadalajaraAvenida de los Arcos Lerdo de tejada Avenida de las Américas Pedro Moreno (continúa su recorrido habitual)Sentido hacia La MinervaMorelos Avenida de las Américas Avenida niños héroes Avenida de los Arcos (continúan su recorrido habitual)Sentido de ida norte a sur hacia La MinervaGlorieta Avenida México Avenida Adolfo López Mateos Sentido de ida Glorieta de la Estampida Avenida Adolfo López Mateos Avenida Niños HéroesSentido hacia el Centro de GuadalajaraAvenida de los Arcos lerdo de tejada Avenida de las Américas Pedro Moreno continúa su recorrido habitualSentido hacia La Minerva Morelos Avenida de las Américas Avenida Niños Héroes Avenida de los Arcos continúa su recorrido habitualRecorte de recorrido en la Glorieta de Avenida México y Diagonal Golfo de Cortés)Sentido de ida norte a sur hacia La MinervaGlorieta Avenida México Avenida Adolfo López MateosSentido de ida Glorieta de la EstampidaAvenida Adolfo López Mateos Avenida Niños HéroesSentido de ida sin modificacionesSentido de regreso Glorieta de la EstampidaAvenida de la Paz Diagonal Golfo de Cortés Avenida Niños Héroes Avenida López MateosSentido de ida, sur a norte hacia La MinervaGlorieta de la Estampida en Avenida Adolfo López Mateos y Avenida Niños Héroes)V03 (López Mateos) Ruta 01 (Mi Transporte, Tren Ligero)Sentido hacia La MinervaAvenida Vallarta Avenida de las Américas. Avenida México. Avenida Hidalgo Recorrido HabitualSentido hacia La Minerva, de Avenida Niños Héroes hacia La MinervaAvenida Circunvalación Agustín Yáñez Avenida de los Arcos. Avenida de la Paz Retorno operativo Avenida Circunvalcón Agustín YáñezContinúa su recorrido habitualDe Avenida México hacia La MinervaAvenida Adolfo López Mateos Retorno en U por Avenida Hidalgo Avenida Adolfo López Mateos Continúa su recorrido habitualMantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppNA