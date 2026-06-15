Tren Ligero de Guadalajara: cuál es el horario especial en el que trabajará por el Mundial 2026

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibe a miles de visitantes con motivo del Mundial 2026, torneo que inició el pasado jueves 11 de junio. Para garantizar el orden en la movilidad, el Tren Ligero y otros sistemas de transporte masivo operan con horarios especiales y una mayor capacidad. El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) mantiene activo un operativo diseñado para facilitar el traslado de los aficionados hacia el estadio y las zonas de celebración.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, las modificaciones permanecerán vigentes hasta el próximo 19 de julio de 2026, fecha en la que concluirá la justa deportiva tras 39 días de actividades.

Durante este periodo, las Líneas 1, 2 y 3 del sistema ferroviario urbano operan con un incremento del 12.2 por ciento en su capacidad. Esto significa que la oferta habitual de 24 mil espacios para pasajeros asciende a 27 mil, gracias a la incorporación de más unidades en los momentos de mayor demanda.

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Tren Ligero amplía sus horarios en días de partido

El ajuste más notable se presenta en las fechas en que el Estadio Guadalajara alberga encuentros mundialistas. En esos días, el servicio de las tres líneas del tren previamente mencionadas, así como de Mi Macro Periférico y la Línea 5 Macro Aeropuerto, se extiende hasta cuatro horas después de la conclusión de los juegos.

Esta medida busca asegurar que los asistentes puedan regresar a sus destinos de manera segura y sin contratiempos una vez que abandonen el recinto deportivo.

Horarios especiales del Tren Ligero por el FIFA Fan Fest en Guadalajara

Para el resto de los días del calendario del torneo, el transporte público también mantiene modificaciones. Debido a las actividades programadas en el Fan Festival, ubicado en el centro histórico de la capital jalisciense, el servicio se amplía por un promedio de dos horas adicionales.

Las autoridades recomiendan a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que las variaciones exactas dependen de la agenda diaria de eventos.

Siteur aplica operativos especiales para facilitar circulación de pasajeros

Un elemento destacado de este operativo es la integración de la nueva Línea 5 Macro Aeropuerto. A través de su Ruta Troncal 01, los visitantes que llegan a la ciudad pueden trasladarse desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara directamente hasta la estación Estadio Guadalajara de Mi Macro Periférico.

De acuerdo con el Siteur, como parte de la atención al servicio público, se desplegó un operativo especial en la estación Estadio Guadalajara de Macro Periférico y puntos estratégicos de la infraestructura, con personal operativo destinado a mantener el orden, orientar a usuarios y agilizar los flujos de entrada y salida durante los periodos de mayor concentración.

También se implementó un esquema operativo diferenciado en estaciones cercanas al Estadio Guadalajara para optimizar el descenso y ascenso de pasajeros, mejorar la circulación peatonal y garantizar condiciones adecuadas de movilidad durante los eventos.

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Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades de movilidad sugieren a los habitantes locales y a los turistas planificar sus viajes con anticipación.

El uso de la tarjeta de prepago es fundamental para agilizar el abordaje en todas las estaciones y evitar filas en las máquinas de recarga.

Asimismo, invita a la población a consultar las actualizaciones en tiempo real a través de las redes sociales del Siteur, donde se informa sobre cualquier ajuste de último momento en la operación de los trenes y autobuses articulados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB