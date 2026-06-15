Si planeabas cancelar tus planes de este lunes por la lluvia, tenemos excelentes noticias. Contra todo pronóstico, el agua ha dado una tregua sorpresiva en la ciudad. Descubre por qué el clima cambió drásticamente y qué te espera exactamente esta noche si decides salir esta noche del 15 de junio.

Durante el fin de semana, las expectativas apuntaban a un inicio de semana pasado por agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Sin embargo, los habitantes se despertaron con un escenario completamente distinto, marcado por cielos mayormente despejados y un ambiente mucho más estable de lo habitual para esta temporada de verano. Este fenómeno meteorológico ha generado curiosidad entre los tapatíos, quienes se preguntan constantemente si es seguro guardar el impermeable antes de salir de la oficina. La respuesta corta es sí, al menos por hoy, ya que las condiciones atmosféricas han dado un giro radical que beneficia enormemente las actividades al aire libre y la movilidad urbana.

La notable disminución en la probabilidad de precipitaciones beneficia especialmente a quienes tienen traslados largos, asistir a eventos programados o simplemente desean disfrutar de una tarde tranquila en la ciudad. Atrás quedaron, por el momento, las preocupaciones por las inundaciones repentinas, los encharcamientos severos y el tráfico pesado que suelen acompañar a las tormentas vespertinas en la capital de Jalisco, permitiendo que el transporte público y privado fluya con una inusual normalidad.

¿Por qué se espantó la lluvia en Jalisco?

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional , este cambio repentino responde a una modificación drástica en los patrones de humedad. Los sistemas de baja presión que amenazaban la región centro de la entidad se desplazaron hacia otras zonas del país, dejando a la ciudad libre de tormentas severas durante las próximas horas.

Por su parte, los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (AMG) explicaron a detalle este comportamiento inusual. Señalaron que una fuerte entrada de aire seco proveniente del océano Pacífico está actuando como un escudo, el cual inhibe de manera efectiva el desarrollo de nubes de tormenta sobre la metrópoli.

Gracias a este fenómeno particular, municipios aledaños como Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá están disfrutando de una jornada con mayor presencia de sol y cielos mucho más claros que en los días anteriores. Las temperaturas máximas rondaron los 30 grados centígrados al mediodía, creando un ambiente ligeramente caluroso que invitó a los ciudadanos a mantener una hidratación constante a lo largo del día y a buscar la sombra durante las horas de mayor radiación solar.

El pronóstico de Guadalajara para esta noche del 15 de junio

Si tus actividades laborales o sociales se extienden hasta tarde, los datos proporcionados por la plataforma especializada Meteored ofrecen un panorama muy alentador para la noche de este lunes 15 de junio de 2026. A partir de las 19:00 horas, el termómetro marcará unos agradables 25 grados centígrados, con cielos mayormente nublados, pero sin amenaza inminente de agua.

Conforme avance la velada, la temperatura comenzará a descender de forma gradual, ofreciendo un clima fresco y sumamente confortable para transitar por las calles. Hacia las 21:00 horas se esperan alrededor de 23 grados centígrados, un ambiente perfecto para quienes deciden cenar fuera de casa o dar un paseo nocturno por la ciudad. Finalmente, para las 23:00 horas, el termómetro bajará hasta los 21 grados centígrados, manteniendo la probabilidad de lluvia en apenas un 15 por ciento. Esta nubosidad dispersa reducirá significativamente cualquier riesgo de precipitación importante, garantizando un regreso a casa tranquilo y sin los contratiempos típicos del temporal.

Tips rápidos para aprovechar el clima de hoy

Aprovechar esta pausa meteorológica es fundamental antes de que la humedad regrese con fuerza a la región occidente del país. Los modelos meteorológicos a mediano plazo indican que a partir del martes el temporal podría reactivarse de manera contundente, devolviendo el clima típico de verano con sus característicos chubascos, por lo que esta noche de lunes se perfila como tu mejor oportunidad en la semana para realizar pendientes al aire libre sin preocupaciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS