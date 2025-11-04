Se incendia fábrica de solventes y químicos en Zona Industrial de Guadalajara

Un incendio se registró durante la madrugada de este martes en una fábrica de solventes y químicos en el municipio de Guadalajara, aunque autoridades tapatías controlaron el siniestro, evitando una mayor afectación.

Los hechos fueron reportados en el cruce de las calles 26 y 5, cerca de la avenida Gobernador Curiel, en la Zona Industrial del municipio tapatío.

Al arribar al lugar a altas horas de la noche, los elementos de Protección Civil de Guadalajara encontraron el incendio propagándose en el área de producción, donde personal de la fábrica ya intentaba sofocar el fuego, por lo que trabajaron de manera conjunta para su control.

Personal de Bomberos informó que, durante las labores de control del siniestro, un trabajador de alrededor de 40 años de edad resultó lesionado de manera leve y tuvo que ser atendido por paramédicos debido a la inhalación de humo y vapores provocados por los químicos y solventes del sitio.

No hubo mayores afectaciones por el incendio, ya que fue controlado a tiempo por los brigadistas de protección civil tapatíos.

La causa del incendio se mantiene bajo investigación y personal especializado trabajará en las próximas horas para determinar el origen del incendio.

MB