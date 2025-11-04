En el marco de la discusión del Proyecto del Presupuesto Federal 2026 , la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, hizo un llamado a las y los legisladores federales para que consideren asignar recursos que permitan atender las necesidades que enfrenta la ciudad, al ser la capital de Jalisco.

La alcaldesa recordó que la decisión sobre cómo y dónde se gasta el dinero público recae en el Congreso de la Unión, pero lamentó que, “desde hace más de cuatro décadas, no se haya revisado la distribución del presupuesto para adaptarla a las nuevas realidades que viven los municipios del país”.

“Guadalajara, a pesar de ser uno de los motores económicos y de desarrollo de Jalisco y de México, enfrenta distintas dificultades por la falta de recursos federales. Un ejemplo de lo anterior es que el Fondo Metropolitano, un instrumento destinado a la planeación, desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura para los municipios metropolitanos del país, no ha recibido financiamiento desde la discusión del Presupuesto en el año 2018”, señaló a través de un comunicado.

“Es decir, han pasado seis años sin recursos federales en dicho fondo para apoyar a Guadalajara, lo que ha impactado de manera directa en la capacidad de atención de las necesidades más apremiantes de una ciudad metropolitana y capital como la nuestra”, manifestó mediante una carta abierta a la Cámara de Diputados.

Explicó que la ausencia de recursos federales provenientes de este fondo ha afectado directamente la capacidad del municipio para atender sus principales retos urbanos y de infraestructura.

Uno de los ejemplos más visibles, dijo, es el deterioro de las vialidades, muchas de las cuales se encuentran en condiciones de regulares a críticas, y cuya reparación requeriría una inversión estimada en 50 mil millones de pesos.

“De acuerdo con los diagnósticos con los que contamos en el municipio, hoy se requiere una inversión de más de 13 mil millones de pesos para atender las calles en estado crítico y malo, y de 37 mil millones de pesos para atender las vialidades en estado regular, requiriendo una inversión total de más de 50 mil millones de pesos para atender las calles”, señaló la alcaldesa.

“Para atender dicha situación se requiere, sin duda alguna, del apoyo de la Cámara de Diputados y de su voluntad política para destinar recursos federales a partir de dos posibles vías para Guadalajara. La primera, a través del regreso del Fondo Metropolitano; otra posible vía es la creación de un Fondo de Capitalidad para municipios que son capitales”, propuso.

La alcaldesa recordó que Guadalajara no solo es la capital de Jalisco, sino también la sede de los tres poderes del Estado y una ciudad que diariamente recibe a miles de personas de toda la región, lo que en la práctica duplica su población durante el día. Este flujo constante, añadió, genera una sobrecarga en los servicios públicos, desde el mantenimiento urbano hasta la seguridad y la movilidad.

“Guadalajara es una ciudad que todos los días trabaja para sostener el desarrollo de la región y del país. Pero ese esfuerzo requiere respaldo. Si le va bien a Guadalajara, le va bien a Jalisco y a México”, expresó.

Finalmente, Delgadillo reiteró que el futuro de la capital jalisciense también depende de las decisiones que se tomen en la Cámara de Diputados, por lo que hizo un llamado a las y los legisladores a actuar con responsabilidad y visión de Estado.

“Por todo lo anterior, les hago un respetuoso llamado para destinar, en el ejercicio 2026, los recursos federales suficientes al Fondo Metropolitano y a un nuevo fondo destinado a ciudades capitales, que permitan que nuestra ciudad pueda acceder a recursos federales destinados a infraestructura hidrosanitaria, atención de calles, avenidas y vialidades que no solo son arterias de tránsito, sino puntos de encuentro y desarrollo de nuestra gente”, instó Verónica Delgadillo.

“Está en manos de la Cámara de Diputados y de sus integrantes hacer lo correcto y poner por delante el bien común de nuestra ciudad y su gente”, finalizó la alcaldesa mediante la carta abierta.

EE