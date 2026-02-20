El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que realizará una jornada sabatina en sus oficinas de Guadalajara, con el objetivo de que las personas conozcan sus productos financieros y alternativas para ponerse al corriente en el pago de sus mensualidades, en caso de que enfrenten dificultades económicas.La atención se brindará el sábado 21 de febrero, de 09:00 a 14:00 horas, en el Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) Guadalajara, ubicado en avenida Juan Palomar y Arias #37, planta baja, colonia Vallarta San Jorge.Las y los asistentes podrán:Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto en su horario laboral a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB