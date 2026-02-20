El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que realizará una jornada sabatina en sus oficinas de Guadalajara, con el objetivo de que las personas conozcan sus productos financieros y alternativas para ponerse al corriente en el pago de sus mensualidades, en caso de que enfrenten dificultades económicas.

La atención se brindará el sábado 21 de febrero, de 09:00 a 14:00 horas, en el Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) Guadalajara, ubicado en avenida Juan Palomar y Arias #37, planta baja, colonia Vallarta San Jorge.

Las y los asistentes podrán:

Saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito.

Recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

Solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Las personas que cuenten al menos seis meses de antigüedad laboral, ganen entre uno y dos salarios mínimos y no cuenten con crédito hipotecario, podrán actualizar sus datos de contacto para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y solicitar asesoría sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

Además, aquellos trabajadores que tengan un crédito que era impagable, también recibirán atención sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa Infonavit Solución Integral (SI), los cuales van desde reducciones importantes al saldo; la reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; hasta la liquidación completa del financiamiento.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto en su horario laboral a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.

