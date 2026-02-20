Extrabajadores de LyFC convocan a mitin; estas son las vialidades afectadas en CDMX

Este 20 de febrero a las 11:00 a.m. se llevará a cabo un mitin, frente a una televisora, de extrabajadores de LyFC, por lo que vecinos alrededor de Tlalpan fueron alertados debido a que la concentración podría afectar algunas vialidades de la Ciudad de México.

Dicha manifestación se llevará a cabo en las instalaciones en Periférico Sur 4121, en la colonia Fuentes del Pedregal, de manera que se invita a los vecinos a tomar sus precauciones para evitar retrasos durante el tiempo que dure la concentración.

⚠️ Para que tomen precauciones los vecinos de @TlalpanAl Mañana a las 11 se prevé un mitin de ex trabajadores de LyFC frente a TV Azteca, por lo que la lateral de Periférico Sur puede verse afectada @TlalpanVecinos pic.twitter.com/rFvrPGFu4O— Ja-sound (@jed_labx) February 20, 2026

En el mitin se prevé la participación de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, el punto de reunión será frente a las instalaciones de TV Azteca dentro de la alcaldía Tlalpan, específicamente en la zona del Ajusco.

¿Qué vialidades serán afectadas?

La principal zona afectada será la lateral de Periférico Sur, principalmente en dirección al sur, perjudicando a conductores y usuarios del transporte público que transitan por esta zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre cierres oficiales en zonas específicas ni de ningún operativo. Aún así, se recomienda que aquellas personas que suelen circular por esta zona tomen precauciones, tanto de tiempo como de alternativas de rutas.

