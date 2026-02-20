Viernes, 20 de Febrero 2026

Jalisco | Accidentes

Carretera a Nogales colapsa por volcadura de tráiler

El accidente ocurrió aproximadamente a las 05:20 horas de este 20 de febrero

Por: Jorge Velazco

El chofer de la unidad se reporta lesionado con contusiones leves. ESPECIAL

Esta mañana se reporta el cierre total de la Carretera a Nogales en sentido hacia Guadalajara. De acuerdo con la Policía Vial, un tráiler volcado obstruye toda la circulación a la altura de la empresa La Moderna.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 05:20 horas y provocó un severo congestionamiento vial en la zona.

De acuerdo con automovilistas, el accidente obstruye la entrada y la salida de Guadalajara a la carretera libre, por lo que han tenido que buscar vías alternas.

El chofer de la unidad se reporta lesionado con contusiones leves.

Detalles del siniestro

El tráiler, que pertenece a una empresa refresquera, provocó la caída de tres postes de luminarias que se encuentran sobre la vialidad.

En el lugar se encuentran elementos de la Policía Vial y de otras dependencias auxiliando en las labores para remover la unidad.

 El accidente obstruye la entrada y la salida de Guadalajara a la carretera libre. ESPECIAL
