Esta mañana se reporta el cierre total de la Carretera a Nogales en sentido hacia Guadalajara . De acuerdo con la Policía Vial, un tráiler volcado obstruye toda la circulación a la altura de la empresa La Moderna.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 05:20 horas y provocó un severo congestionamiento vial en la zona.

De acuerdo con automovilistas, el accidente obstruye la entrada y la salida de Guadalajara a la carretera libre, por lo que han tenido que buscar vías alternas.

El chofer de la unidad se reporta lesionado con contusiones leves.

Detalles del siniestro

El tráiler, que pertenece a una empresa refresquera, provocó la caída de tres postes de luminarias que se encuentran sobre la vialidad.

En el lugar se encuentran elementos de la Policía Vial y de otras dependencias auxiliando en las labores para remover la unidad .

