¿Cuántos Pueblos Mágicos hay en Jalisco y dónde se ubican?

Jalisco posee importantes y destacados rasgos de la identidad de México reconocidos a nivel mundial: el tequila, el mariachi y la charrería, emblemas que se sienten y se viven en sus 12 Pueblos Mágicos, según lo reconoció la Secretaría de Turismo, de donde emana este nombramiento para las cedes de la Perla Tapatía.

En Jalisco las actividades son ilimitadas y variadas, ¡ hay para todos los gustos ! En el estado del occidente de México hay montañas, playas, ciudades y pueblos hermosos, llenos de fragmentos de la identidad histórica.

Los 12 Pueblos Mágicos en Jalisco. ¿Cuántos conoces?

Jalisco forma parte de la Sierra Madre Occidental, Mesa del Centro y el Eje Neovolcánico. El estado cuenta con los siguientes Pueblos Mágicos:

Este pequeño pueblo empedrado con algunas estructuras coloniales se volvió el destino favorito de miles de viajeros debido a su clima. Además, Ajijic se encuentra a orillas del lago de Chapala, un atractivo que no debes dejar pasar.

Ubicación: Pueblo perteneciente a Chapala, a 58 kilómetros de Guadalajara .

La cuna del mariachi. Este pueblo cuenta con encantadores atractivos: bosques, ojos de agua y espacios históricos y culturales que resguardan joyas arquitectónicas y artísticas invaluables.

Ubicación: El pueblo se encuentra en el municipio del mismo nombre, a 72 km de Guadalajara. Colinda con Estipac y San Martín Hidalgo .

Fundado en 1563, el pueblo ha preservado con esmero un patrimonio arquitectónico que asombra por su detalle y conservación. El centro histórico de Lagos de Moreno, junto con el icónico puente sobre el río Lagos, fue inscrito en 2010 como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Ubicación: El pueblo se ubica en la región Altos Norte, en el municipio del mismo nombre, a 190 km de Guadalajara .

Mascota

Entre montañas, este pueblo se sitúa con edificaciones que revelan la grandeza de su pasado, cuando fue agencia de minería en Jalisco a mediados del siglo XIX, y la de su presente como el elegante hogar de una vida tranquila.

Ubicación: Entre las regiones Costa y Sierra Occidental, se ubica el municipio del mismo nombre, a 201 km de Guadalajara .

El pueblo cuenta con acceso al bosque en la Sierra del Tigre, lo que ha resultado en innumerables actividades de montaña para realizar durante la visita. Mascota es un agasajo para los amantes del ecoturismo, los deportes de aventura o para aquellos que gustan de disfrutar la tranquilidad de una cabaña.

Ubicación: Se ubica en la región sureste de Jalisco, en el municipio del mismo nombre, a 142 km de Guadalajara .

Es un pueblo de origen minero que vivió su auge durante la Colonia, visitarlo es como volver al pasado, sus iglesias, sus haciendas y sus antiguas minas permanecen como testigos del paso del tiempo y al entrar en ellos nos cuentan sus historias de grandeza.

Ubicación: Al igual que Mascota, se encuentra entre las regiones Costa y Sierra Occidental, en el municipio del mismo nombre, a 216 km de Guadalajara .

Caminar por las calles empedradas de Sayula es como emprender un viaje en el tiempo hacia las raíces de la cultura jalisciense. Sus coloridas fachadas y hermosas iglesias coloniales te transportarán a épocas pasadas.

Ubicación: Se localiza en la región Lagunas, en el municipio del mismo nombre, a 115 km de Guadalajara; está antes de llegar a Ciudad Guzmán .

Talpa de Allende

La Virgen de Talpa es el emblema del pueblo: es la causa por la que feligreses recorren 117 km (de Ameca a Talpa), en una ruta con más de 200 años de tradición. Es visitada cada año por más de tres millones de peregrinos.

Ubicación: En la región Costa y Sierra Occidental, a 198 km de Guadalajara; colinda con Mascota .

No creerás la magia que esconde el Valle de los Enigmas. Esta compuesto por enormes monolitos diseminados que pudieran ser meteoritos que cayeron hace millones de años. Se dice que es un centro energético muy poderoso por lo que recibe muchas visitas, especialmente durante los equinoccios.

Ubicación: Se encuentra en la región Lagunas, a 124 km de Guadalajara; colinda con Juanacatlán y la Presa del Nogal .

Destacan sus aguas termales, calles empedradas y un entorno natural impresionante. Este destino es perfecto para ti si eres de los que busca relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Ubicación: Se encuentra en el municipio de Cañadas de Obregón, en la región de Altos de Jalisco, a 130 km de Guadalajara .

Es el corazón de la industria del emblemático destilado que lleva el mismo nombre, pero este pueblo es mucho más que solo la bebida. Es toda la cultura amigable en torno a su sabor, su historia y su preparación y es también una serie de paisajes únicos en el mundo.

Ubicación: Se encuentra en la región Valles, a 60 km de Guadalajara .

El Parián es el emblema del lugar, por su ambiente festivo. En el quiosco se reúnen los mariachis a amenizar las comidas y las cenas.

Ubicación: Está en la región centro de Jalisco y forma parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG); está a tan solo 8 km de la capital de la Perla Tapatía .

Te puede interesar: Identifican cuerpos de dos mineros desaparecidos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF