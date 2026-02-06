Entrega de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco arranca en centros de la UdeG

La entrega de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco comenzó formalmente en centros de la Universidad de Guadalajara, con el objetivo de que la comunidad estudiantil tenga acceso a la herramienta que les permitirá tener un subsidio parcial en los pasajes del transporte público.

Uno de los primeros módulos habilitados para la entrega se trata del ubicado en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), en Zapopan, el cual se encuentra en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), donde tanto alumnos como personas que habitan la zona pueden acudir a recoger el plástico.

Del 4 al 8 de febrero, los Módulos FEU de Zapopan y del CUTlaquepaque tendrán entrega de tarjetas en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Autoridades indicaron que la instalación de módulos se llevará a cabo de forma gradual en la mayoría de los centros universitarios de la UdeG, incluso en aquellos que se encuentran fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A partir del próximo 1 de abril, cuando el aumento de más del 40% a la tarifa del transporte público entre en vigor, los estudiantes que cuenten con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco podrán pagar 5 pesos en lugar de 14, en correspondencia al compromiso que hizo el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro con la comunidad universitaria.

Al ser una tarjeta con doble chip, no solo se podrá pagar el transporte público con ella, sino que aquellas personas inscritas en programas sociales podrán recibir el subsidio de manera directa en el plástico.

El Gobierno de Jalisco señala que, al ser una tarjeta de débito sin comisiones ni anualidades, se pueden realizar pagos y transferencias, comprar en establecimientos nacionales e internacionales, entre otras funciones.

El prerregistro para obtener la tarjeta continúa abierto en la página https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ .

MB