Un joven de entre 20 y 25 años de edad perdió la vida durante la noche tras un accidente ocurrido en el Periférico Nuevo, en el municipio de El Salto.

Los hechos fueron reportados en el Periférico nuevo, casi al cruce con la Carretera a San José del Castillo, a la altura de la colonia Parques del Castillo, en el municipio mencionado.

Presuntamente, el conductor habría perdido el control de la moto de alto cilindraje al no percatarse del machuelo ubicado en la zona, aunque también se investiga una posible participación de otro vehículo que pudo haber provocado parte del accidente.

Tras ello, el motociclista se impactó contra el machuelo del camellón divisorio de la lateral de la vialidad derrapó unos 20 metros y se golpeó violentamente contra el concreto luego de la maniobra.

Aparentemente, el motociclista no portaba su casco protector, por lo que sufrió un trauma craneoencefálico severo que le causó la muerte de manera instantánea.

Paramédicos y autoridades municipales acudieron al llamado, pero solo pudieron confirmar el deceso del motociclista tras el accidente. El fallecido fue identificado por familiares y vecinos de la zona.

