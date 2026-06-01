Hoy arranca oficialmente la temporada de huracanes en el Océano Atlántico y el clima en México no da tregua . Si vives en el sur, prepárate para tormentas severas; si estás en el norte, el calor extremo continuará. ¿Qué te espera exactamente al salir de casa este lunes?

Este lunes 1 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó el inicio de un temporal de lluvias intensas que afectará principalmente al sur y sureste del territorio nacional durante los próximos días.

Las condiciones meteorológicas actuales responden a una circulación ciclónica ubicada en los niveles medios y altos de la atmósfera, la cual interactúa de manera directa con diversos canales de baja presión extendidos sobre el país.

A este complejo escenario se suma un importante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, lo que está generando una fuerte inestabilidad atmosférica en varias regiones.

Además, las autoridades meteorológicas mantienen bajo estricta vigilancia la aproximación de una nueva onda tropical que se dirige rápidamente hacia las costas de la Península de Yucatán, amenazando con empeorar las condiciones.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

El pronóstico oficial advierte sobre precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas, las cuales dejarán acumulados de 75 a 150 milímetros de agua en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Por su parte, entidades como Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo experimentarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes a lo largo de la jornada, complicando el tránsito y las actividades al aire libre.

Estas severas tormentas podrían estar acompañadas de constantes descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento que amenazan con derribar árboles, postes de luz o anuncios publicitarios.

Ante este panorama, la Conagua alertó que las precipitaciones tienen el alto potencial de incrementar peligrosamente los niveles de ríos y arroyos, provocando deslaves e inundaciones repentinas en zonas bajas y vulnerables.

El norte de México bajo fuego

Mientras el sur del país se inunda por el inicio de la temporada de ciclones, una sofocante onda de calor sigue castigando sin piedad a gran parte de la República Mexicana, especialmente en las regiones norte y occidente.

El estado de Sinaloa será el más afectado por las temperaturas extremas, con registros térmicos que podrían superar los 45 grados Celsius durante el punto máximo de la tarde de este lunes.

Asimismo, los termómetros marcarán un ambiente ardiente de entre 40 y 45 grados en entidades como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit y Michoacán.

Vientos y recomendaciones oficiales

El reporte meteorológico también anticipa rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en diversas entidades del centro del país, incluyendo a la Ciudad de México y el Estado de México.

Frente a este escenario de contrastes climáticos, protección civil recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones al transitar por zonas de lluvia intensa.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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