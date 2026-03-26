IDEFT impulsa capacitación en sectores clave de Jalisco con nuevos convenios

Los sectores tequilero, mueblero y agropecuario de Jalisco avanzan hacia una nueva etapa de profesionalización tras la firma de tres convenios de colaboración encabezados por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, con el objetivo de fortalecer la competitividad y elevar la calidad del capital humano.

Estos acuerdos buscan alinear la capacitación con las necesidades reales de cada industria, mediante programas enfocados en el desarrollo de habilidades técnicas, certificación laboral y mejora de procesos productivos.

Alianzas estratégicas para elevar la competitividad

Uno de los convenios fue suscrito con la empresa Compañía Tequilera Los Alambiques, reconocida productora de marcas como “El Tesoro” y “Tapatío”. El acuerdo contempla capacitación especializada para su personal, con énfasis en optimización de procesos, uso de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de habilidades blandas.

Entre los principales alcances destaca la implementación del programa de Reconocimiento a la Competencia Ocupacional (ROCO), así como la participación de expertos en la creación de estándares para el oficio de jimador, con miras a su certificación formal.

En paralelo, el IDEFT concretó una alianza con la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, orientada a impulsar la capacitación en diseño, manufactura, calidad y comercialización dentro de la industria mueblera, uno de los sectores más representativos del estado.

Este convenio también contempla la certificación de competencias laborales y la ampliación del acceso a programas de formación para trabajadores y sus familias, reforzando el impacto social de la iniciativa.

Fortalecen capacidades en el sector agropecuario

Como parte de esta estrategia integral, el instituto firmó un tercer acuerdo con la Unión de Porcicultores y Ganaderos de San Julián, con el propósito de fortalecer la productividad en la región de Los Altos.

Las acciones incluyen capacitación en producción porcina, sanidad animal, procesos de valor agregado, así como formación en administración, comercialización y uso de tecnologías. Además, se facilitará el uso de instalaciones para llevar la capacitación directamente a las comunidades.

Estos convenios se alinean con la política impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, enfocada en fortalecer el capital humano, así como con la visión del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, de consolidar la formación para el trabajo como eje del desarrollo económico.

Con estas acciones, el IDEFT busca consolidar alianzas estratégicas que impulsen la capacitación de calidad y contribuyan a un entorno productivo más competitivo en Jalisco.

YC