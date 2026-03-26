Guadalajara alberga competencia internacional de bebidas espirituosas

Con más de 300 marcas registradas dio inicio el Latin America World Spirits Competition, uno de los certámenes más relevantes de la industria de destilados a nivel internacional.

El evento, que se lleva a cabo en Tequila Lab desde ayer y hasta este jueves, reúne a un panel de 15 jueces provenientes de México, Estados Unidos y Asia. Los especialistas evalúan las muestras mediante catas a ciegas bajo estrictos criterios técnicos, considerando aspectos como sabor, aroma y apariencia, con el objetivo de garantizar resultados imparciales y precisos.

Entre los jurados participantes se encuentran especialistas de reconocimiento internacional como Joe Micallef, Mario Villanueva, Antonio Laveaga, Carmen Tam, Lala Noguera, Héctor Hernández, Abelino Villegas, Francisco González, Víctor Quezada Martínez, María Bertha Becerra Ríos y Jenny Camarena, entre otros.

En esta edición, el mezcal destaca como la categoría con mayor participación, especialmente en su segmento artesanal, mientras que la raicilla continúa mostrando un crecimiento sostenido. Por su parte, el tequila reposado se posiciona como una de las categorías más representativas dentro de la competencia.

Más allá de la evaluación, el certamen se consolida como una plataforma que impulsa el consumo responsable y promueve la calidad de los destilados, generando un impacto directo en áreas como producción, comercialización, marketing y posicionamiento de marca.

Los especialistas evalúan las muestras mediante catas a ciegas bajo estrictos criterios técnicos

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"Es una propuesta de valor que promueve el consumo responsable y que impulsa productos no solo de Jalisco, sino de todo México. También es una gran oportunidad para que pequeñas marcas compitan en igualdad de condiciones frente a grandes empresas", destacó Víctor Martínez, jurado del certamen.

Como parte del proceso de evaluación, el certamen otorga medallas en cuatro categorías: Doble Oro, Oro, Plata y Bronce, reconocimientos que influyen directamente en la decisión de compra del consumidor, fortalecen la credibilidad de las marcas y contribuyen a un incremento comprobado en ventas y posicionamiento.

El Latin America World Spirits Competition forma parte de una red internacional de competencias, lo que fortalece su alcance y relevancia en la industria global de bebidas alcohólicas.

YC