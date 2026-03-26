Cambio de placas gratis en Jalisco: Si no realizas la verificación antes del 31 de marzo, sufrirás esta multa

El programa de Verificación Vehicular en Jalisco atraviesa un momento decisivo: los autos con placas terminación 2 tienen como fecha límite el 31 de marzo para cumplir con este requisito obligatorio dentro de su periodo asignado.

Ante la confusión que persiste, es clave aclarar que la multa no se genera por no verificar en sí. La sanción se aplica únicamente si el vehículo circula sin contar con verificación vigente y es detectado por autoridades durante operativos o revisiones , pudiendo rebasar los dos mil pesos.

Para este cierre de mes, los vehículos con terminación 2 —correspondientes al bimestre febrero-marzo— deberán completar el trámite sin que, hasta ahora, exista prórroga. Quienes no lo hagan no serán multados de inmediato, pero sí quedarán expuestos a sanciones en caso de transitar sin cumplir la norma.

Además, se prevé un reforzamiento en la vigilancia, con operativos dirigidos a ubicar unidades rezagadas dentro del esquema ambiental estatal.

En cuanto a las sanciones, estas se activan solo si el vehículo circula sin haber sido verificado. Es decir, un auto sin este trámite no recibe multa mientras permanezca sin uso, pero sí puede ser infraccionado en el momento en que esté en circulación y no acredite el cumplimiento ambiental.

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¿En cuánto está una multa por no verificar el auto?

Las consecuencias no se limitan a lo económico: también pueden incluir restricciones viales e incluso la retención del vehículo durante operativos.

Respecto a los costos, la verificación fuera de plazo ronda los mil pesos, mientras que las multas oscilan entre 20 y 25 UMAs, es decir, aproximadamente entre dos mil 300 y dos mil 900 pesos. En términos prácticos, incumplir y circular sin verificar puede salir mucho más caro que realizar el trámite a tiempo.

¿Cuál ha sido la calidad del aire en Guadalajara durante el último año?

La urgencia de cumplir con la verificación no es solo administrativa, sino ambiental. Según reportes recientes de la Semadet, la calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara no mostró mejoras significativas al cierre de 2025 en comparación con el año anterior, registrando niveles de contaminación persistentes con cerca de 190 episodios de precontingencia atmosférica.

Estas cifras subrayan que, pese al incremento en el cumplimiento de la verificación, los desafíos para reducir las partículas contaminantes continúan siendo críticos para la salud pública en la región.

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