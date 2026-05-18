Luego de la explosión registrada en el municipio de Amatitán el pasado jueves en medio de las celebraciones patronales, que han dejado hasta el momento tres personas fallecidas, las autoridades estatales revelaron los avances de las investigaciones en torno al hecho, mientras que el tema sobre si prohibir o no el uso de la pirotecnia en este tipo de fiestas ha dividido opiniones.

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El incendio se dio por una serie de factores

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UPECBJ), Sergio Ramírez López, señaló que, según la información preliminar que se investiga desde la Fiscalía de Jalisco, el incendio se dio por una serie de factores que incluyen la presencia de al menos un "torito" de pirotecnia y un flamazo emitido desde el cilindro de gas de un puesto de comida (al parecer relacionado con los remanentes del torito), pero también se analiza la existencia de pirotecnia que se encontraba almacenada de manera irregular.

"Lo que sabemos en este momento es que parte de los proyectiles o de las partes desprendibles del 'torito' fueron lo que generaron este incendio. "Sabemos que hay más pólvora involucrada, se habla de 2 durezas más que estaban almacenadas de manera irregular, y también la presencia de un tanque de gas LP que sufrió algunos daños; no tronó, pero sí hubo un flamazo", refirió el director. Investigan almacenamiento irregular de pólvora y flamazo de tanque de gas como origen de la tragedia.

La persona encargada de la pirotecnia ese día sí contaba con los permisos necesarios

Tanto las autoridades estatales como el municipio confirmaron que la persona encargada de la pirotecnia ese día sí contaba con los permisos correspondientes para la comercialización y operación de la pirotecnia; sin embargo, detalló Sergio Ramírez López, ya se ha solicitado la información ante la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de tales autorizaciones en el marco de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, para conocer más sobre este tema.

"Para la Ley General de Explosivos y Armas de Fuego es muy claro: quien debe realizar el trámite de autorización es el pirotécnico, el provisionario, y no se pueden vender más de 10 kilos a una persona normal. Si son más de 10 kilos, el permisionario tiene que ir a quemarlo. Hace falta revisar esa parte. "Pero si el permisionario o la parte (responsable) de la pirotecnia que explotó no hizo el trámite correspondiente o lo vendieron de manera irregular, ahí debe estar la responsabilidad", afirmó Ramírez López.

Dicha pirotecnia, señaló, al parecer estaba almacenada en un local o en un puesto muy cercano a donde se realizaba la actividad del "torito", al parecer en el mismo sitio donde el cilindro emitió el flamazo, "y producto de esto es que el cilindro de gas sale afectado", detalló el director de la UEPCBJ. Si esa pirotecnia no hubiera estado ahí, el incidente no habría alcanzado tal magnitud, añadió. Sin embargo, dijo Ramírez López, no se trata de criminalizar a las personas de este puesto, ya que las investigaciones continúan por parte de los peritajes correspondientes, hasta descartar por completo todas las líneas de investigación, y se pueda llegar a las personas responsables.

Autoridades apuestan por reforzar regulación y medidas de seguridad

Así, en la medida en la que se ha debatido sobre si prohibir o no el uso de la pirotecnia en este tipo de festividades, Ramírez López detalló que cada caso y cada municipio es distinto . Por ejemplo, dijo, en la Romería de Zapopan no se permiten puestos con uso de cilindros de gas LP, mientras que en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya no se autorizan las pirotecnias "desprendibles", como las coronas de los castillos o toritos con buscapiés, como sí ocurre en otros municipios del interior del Estado, siendo este el caso de Amatitán.

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En este sentido, dijo Ramírez López, se estará presentando la Norma Estatal de Seguridad Humana y Contención, en la que se establezca como obligación que cada municipio cuente con un criterio técnico de implementación de medidas de seguridad en este tipo de actividades. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se estableció al margen de instar a la prohibición de la quema de pirotecnia, pues se trata de un tema de usos y costumbres no solo de la cultura jalisciense, sino de todo México.

Por el contrario, apoyó la moción de poder regular el cómo se llevan a cabo estas festividades según la norma propuesta, a fin de que cada municipio entienda sus riesgos y pueda contar con un plan de contención en caso de que algo llegue a ocurrir. "Recordarán que cuando estuve yo en Zapopan, y fue una de mis primeras polémicas, porque yo regulé en aquel tiempo el uso de pirotecnia en las fiestas patronales del municipio, en cuanto al uso y en cuanto a los horarios que se tenían establecidos. Yo creo que es algo que forzosamente debe suceder.

"Debemos ser mucho más estrictos en el uso de la misma", manifestó Lemus Navarro. Por su parte, Lionel Partida, alcalde de Amatitán, señaló que lo ideal sería prohibir la pirotecnia, aunque coincidió en que se trata de un tema de usos y costumbres de la cultura de los pueblos y del país entero. "No podemos quitar de un día para otro la pirotecnia, pero sí regularlo todo, que quede todo bien regulado. "Lo vamos a intentar, para poder quitar la pirotecnia en definitiva, pero vamos a ver también cómo responde el pueblo también, aunque la idea es quitarla mejor", manifestó el alcalde.

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