Este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que son ya tres las personas quienes lamentablemente han perdido la vida derivado de una explosión durante las fiestas patronales en Amatitán la noche del pasado jueves.

Hasta el momento las autoridades estatales no han brindado mayores detalles sobre esta tercer víctima.

"En este momento, lamentablemente hay ya 3 personas fallecidas. Y hay 14 personas que todavía están siendo atendidas en hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Hay 2 personas más que están muy, muy, muy delicadas", refirió el mandatario estatal sin más detalles.

La información fue dada a conocer este día en el marco de la reunión que se lleva a cabo en Amatitán, donde participan autoridades estatales y municipales, en busca de analizar los apoyos que requieren las familias que se vieron involucradas en este percance, así como de negocios que pudieron haber tenido afectaciones colaterales.

"Venimos aquí a apoyar a Amatitán, directamente para apoyar a las víctimas, a las familias, a los comerciantes que resultaron afectados. Vamos a tener un diálogo con familiares, con comerciantes, viene el cura del Pueblo, y por supuesto, está el presidente municipal Lionel Partida", adelantó Lemus Navarro.

¿Qué desencadenó las explosiones en Amatitán?

El pasado 14 de mayo, en el marco de las celebraciones de las Fiestas Patronales del municipio antes mencionado, se registró durante la noche un incidente derivado de la explosión de un cilindro de gas LP mientras se llevaba a cabo un espectáculo de pirotecnia.

Según los informes preliminares de las autoridades de Protección Civil Jalisco, una chispa desprendida de la pirotecnia alcanzó accidentalmente un puesto de comida cercano. El contacto del material incandescente con el cilindro provocó una explosión inmediata que alcanzó a los asistentes que se encontraban en las inmediaciones del puesto.

“La emergencia se originó luego de que un buscapié o chispa desprendida de un 'torito' de pirotecnia alcanzara un puesto de comida donde se encontraba un cilindro de gas LP, generándose una explosión”.

Se mantiene la pirotecnia como causa preliminar del accidente

Hasta el pasado viernes eran 2 las víctimas quienes habían perdido la vida luego de esta tragedia: una joven de 22 años, quien había sido trasladada al Hospital General de Occidente “Zoquipan”, donde se encontraba recibiendo atención médica en Terapia Intensiva, y una mujer de 52 años quien se hallaba en el puesto de comida donde estalló el cilindro de gas al que le cayó un remanente de un fuego artificial.

También hasta el viernes pasado, se mantenía como causa preliminar la pirotecnia, según las autoridades estatales.

"El informe preliminar es que, a través de la pirotecnia, al llegar el fuego, pues fue la causa de la explosión en un cilindro de gas de los dos que estaban en el puesto donde fue este accidente. Es el informe preliminar, aunque no es aún oficial. Sin embargo, vamos a esperar los peritajes oficiales para determinar finalmente las causas que tuvieron esta desafortunada lesión", manifestó entonces el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.

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AO

