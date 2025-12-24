Tras cateo, recuperan mercancía en Ixtlahuacán de los Membrillos

Personal de la Fiscalía del Estado recuperó mercancía agropecuaria robada en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Te puede interesar: Suman tres clausuras e infracciones en operativo antirruido en Guadalajara

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 19 de diciembre cuando policías municipales que realizaban recorridos de vigilancia detectaron irregularidades en un inmueble. Tras reportar el avistamiento de diversos materiales y una motocicleta en estado de abandono, se solicitó una orden de cateo.

La intervención se cumplimentó en la localidad de El Rodeo, l ogrando también el aseguramiento de una bodega presuntamente vinculada en actividades ilícitas, y la diligencia fue ejecutada el pasado 20 de diciembre por parte del Ministerio Público, la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

En el punto, se aseguraron 204 costales de suplemento alimenticio para ganado, diez tambos de 200 litros y 20 cajas más con galones de pintura.

CORTESÍA

También se logró asegurar una motocicleta Pulsar que se encontraba en el lugar, todo esto presuntamente involucrado en un robo denunciado en el municipio de El Salto.

La bodega y los objetos asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con las indagatorias y determinar la responsabilidad de quienes resulten involucrados.