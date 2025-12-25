Megacorte Siapa: Este es el número para pedir una pipa de agua GRATIS

Como ya es sabido, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) realizará cortes de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) el próximo sábado 3 de enero de 2026 en punto de las 01:00 horas. Cerca de 900 colonias se quedarán sin agua potable, ante este escenario, el organismo ofrecerá servicio de pipas gratuitas; aquí te contamos los detalles.

Las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y serán necesarias para preservar el equipamiento en condiciones seguras, pues, en caso de no atenderse, estas podrían generar afectaciones mayores en el suministro potable.

Lista de municipios más afectados por el corte de agua

Según el Siapa, 892 colonias —abastecidas desde las plantas potabilizadoras No. 1 “Miravalle” y No. 2 “Las Huertas”— verán su suministro de agua suspendido. De las cuales:

205 colonias de Guadalajara

65 colonias de Zapopan

247 colonias de San Pedro Tlaquepaque

375 colonias de Tonalá

Tlajomulco

El Salto

Juanacatlán

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento total del suministro se dará de manera gradual, con tiempos de recuperación que podrán variar desde la noche del sábado 3 al miércoles 7 de enero de 2026 , según las condiciones operativas y la topografía de cada zona.

Esta intervención sustituye a la que se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo ya no habrá suspensión del servicio.

¿Cómo solicitar una pipa gratuita?

Para apoyar a la población durante los trabajos, el Siapa dispondrá de un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas que lleguen a presentar mayor afectación.

Las personas usuarias que requieran dicho servicio pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida al 073, o también se puede solicitar a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl).

AO

