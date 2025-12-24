Suman tres clausuras e infracciones en operativo antirruido en Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que durante el operativo antirruido permanente, el personal de Inspección y Vigilancia, Medio Ambiente y la Policía de Guadalajara, supervisaron establecimientos para verificar que cumplan con la normatividad.

En los últimos días, en la colonia Americana se han realizado tres clausuras por violar la normativa antirruido; y se infraccionaron dos bares, uno en la calle Argentina y otro en la calle Pedro Moreno, por no contar con sus licencias en regla, ni tener sus contratos de recolección de basura.

“Continuaremos realizando los operativos, porque con acciones como esta, seguimos construyendo la ciudad que te cuida”, dijo el Ayuntamiento.

Actualmente los límites permitidos por la NOM-081-SEMARNAT/1994, establecen 68 decibeles en un horario de 06:00 a 22:00 horas.

Los habitantes de Guadalajara pueden hacer reportes por exceso de ruido en todo el municipio. Las denuncias vecinales por exceso de ruido se reciben a través de los números 33 1201 6070 o marcando la línea de atención ciudadana al 070.

También se podrán enviar un mensaje de WhatsApp a través del GuaZap 33 3610 1010, en donde se les pedirá informar el problema y adjuntar fotos y ubicación.

