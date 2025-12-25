Se registran dos homicidios en la ZMG durante festejos de Navidad

Un saldo de dos personas asesinadas dejaron agresiones ocurridas en plenos festejos de Navidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El primer caso fue en Tlajomulco de Zúñiga

El primer caso ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante la Nochebuena, en el fraccionamiento Punta Coral Aqua.

Policías municipales acudieron al cruce de las calles Aqua Marina y Aqua Azul Poniente, dentro del fraccionamiento, donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y dos personas heridas.

Al llegar, localizaron a dos hombres, de 40 y 36 años de edad, quienes presentaban lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados a la Cruz Verde de Concepción del Valle para recibir atención médica.

Uno de ellos falleció mientras recibía atención médica. El Ministerio Público fue notificado y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque.

Al menos cuatro hombres habrían cometido el crimen y huyeron a bordo de una camioneta.

Homicidio en Lomas de Tabachines

El otro caso ocurrió en el cruce de las calles Granados y Girasoles, en la colonia Lomas de Tabachines, del municipio de Zapopan.

Policías municipales acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona que se encontraba tirada en la vía pública. Al llegar, se localizó a un hombre con dos heridas por arma de fuego, quien ya no presentaba signos vitales.

Según la madre del fallecido, otros dos hombres con vestimenta oscura fueron los presuntos responsables; uno de ellos, sin mediar palabra, le disparó de forma directa y posteriormente ambos escaparon.

