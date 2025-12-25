Un departamento se incendió durante la mañana de este jueves en el municipio de Guadalajara en plenos festejos de Navidad.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara informaron que se trató de un incendio registrado en el tercer nivel de una torre de departamentos, ubicada en el cruce de las calles Ignacio Altamirano y Herrera y Cairo, en la colonia El Retiro.

Dionisio Ángel Arellano, primer oficial de Bomberos de Guadalajara, explicó que se trató de parte de un departamento que tuvo daños por el incendio.

"Se trata de un edificio departamental de tres niveles donde el tercer nivel se estaba incendiando. Lo que se incendió fue una sala y lo que es la cocina".

Autoridades informaron que, si bien no se reportaron lesionados de gravedad, una persona que trataba de sofocar el incendio resultó con intoxicación por monóxido de carbono.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro. Al menos 15 personas fueron evacuadas por el incidente.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

