El suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, comparecen la tarde de este miércoles en una audiencia de imputación ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, Jalisco.

De acuerdo con fuentes judiciales, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Mario Lindoro Elenes, conocido como “Niño”, y a su hijo Mario Alberto Lindoro Navidad, “El 7”, por los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

La diligencia comenzó a las 13:40 horas en el Centro de Justicia Federal ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande. Durante la audiencia, el juez de control evaluará la legalidad de la detención de ambos imputados, efectuada el lunes pasado tras cateos en viviendas localizadas en dos fraccionamientos exclusivos del municipio de Zapopan.

Se prevé que la defensa solicite la ampliación del plazo constitucional con el objetivo de reunir elementos probatorios a favor de los acusados.

Para su traslado, los familiares de Guzmán Salazar fueron escoltados por un convoy integrado por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, desde la delegación de la FGR en la entidad hasta el complejo de Puente Grande.

En total, 12 unidades oficiales —encabezadas por vehículos de la FGR— resguardaron a los señalados, identificados como presuntos operadores financieros del hijo del capo Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien es objetivo prioritario de las autoridades.

El operativo se desarrolló sin contratiempos, aunque se registraron cierres temporales en diversas vialidades por donde circuló el convoy.

