La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este lunes 5 de enero de 2026 algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 3:29 pm la Setran informó que con motivo del tráfico cargado en la Avenida 5 de Mayo desde Avenida de Las Lomas hasta calle Sonora, la ruta C02 de Mi Macro Periférico tomará ruta alterna por Avenida Inglaterra hasta Avenida Aviación, para reincorporarse después a su derrotero habitual, en ambos sentidos.

Mientras que a las 4:28 pm por tráfico intenso en Periférico Norte, desde División del Norte hasta Avenida Tabachines, la ruta A11 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

